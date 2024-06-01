Грачева вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»
Представляющая Францию теннисистка Варвара Грачева вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос», обыграв румынку Ирину-Камелию Бегу — 7:5, 6:3. Матч длился 1 час 35 минут.
Грачева ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. В активе румынской теннисистки три эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.
В четвертом круге турнира Грачева сыграет с победительницей матча Мирра Андреева (Россия) — Пэйтон Стирнс (США).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Варвара Грачева (Франция) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 7:5, 6:3
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