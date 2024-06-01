Риндеркнеш получил травму, пнув рекламный щит, и снялся с матча «Ролан Гаррос»

Теннисист Артур Риндеркнеш снялся в четвертом сете матча против Томаса Этчеверри во втором круге «Ролан Гаррос».

При счете 0:5 по геймам француз с силой пнул рекламный щит и таким образом травмировал стопу. После этого спортсмен взял медицинский тайм-аут, но врачи помочь теннисисту не смогли. Риндеркнеш принял решение сняться с турнира.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:7, 6:1: 5:0 в пользу Этчеверри. В следующем круге аргентинец сыграет с норвежцем Каспером Руудом.