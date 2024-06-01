Глушаков — о примирении с Каррерой: «Самогон объединял чемпионской сезон»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал «СЭ» встречу на «Коммент.Шоу» с Массимо Каррерой.

«В чем секрет самогона, который примирил меня с Каррерой? Да ничего такого. А что нужно было брать? Самогон объединял чемпионской сезон! Все нормально, мы просто пообщались», — сказал Глушаков «СЭ»

Массимо Каррера тренировал «Спартак» с июля 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России в сезоне-2016/17.

В сентябре 2018 года, за месяц до своей отставки, Каррера отстранил Глушакова и защитника Андрея Ещенко от работы с основным составом «Спартака». Футболисты вернулись в основную группу после ухода итальянца.