Карацев рассказал, как ему удалось переломить ход матча с Томпсоном на US Open

Российский теннисист Аслан Карацев после победы над австралийцем Джорданом Томпсоном (3:6, 3:6, 7:5, 7:6 (11:9), 6:1) во втором круге Открытого чемпионата США рассказал, как ему удалось отыграть два матчбола.

«Это очень важная победа в плане психологии. Она делает меня сильнее, — приводит слова Карацева официальный сайт тура. — Это важно для уверенности, особенно учитывая последние поражения на турнирах «Большого шлема» и соревнованиях в США.

Мне помог опыт победы над Оже-Альяссимом в Австралии. Ситуация была такой же, но тогда я играл немного лучше. Здесь же мне было нелегко в психологическом плане в первом и втором сетах. Во второй партии я уступал 1:4, потом счет стал 3:4, но я все равно проиграл сет. Потом я понял, как нужно играть, что стало решающим фактором".

В третьем круге Карацев встретится с американцем Дженсоном Бруксби.