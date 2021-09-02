US Open-2021: женщины, все результаты 2 сентября
20:35
В четверг, 2 сентября, — четвертый день US Open.
На Открытом чемпионате США проходят матчи второго круга в женском одиночном разряде.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Варвара Грачева (Россия) — Паула Бадоса (Испания, 24) — 6:4, 6:4
Белинда Бенчич (Швейцария, 11) — Мартина Тревизан (Италия) — 6:3, 6:1
Анетт Контавейт (Эстония, 28) — Жиль Тайхманн (Швейцария) — 6:4, 6:1
Мария Саккари (Греция, 17) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:4, 6:2
Сара Соррибес Тормо (Испания) — Си Сувэй (Тайвань) — 6:1, 6:3
Эмма Радукану (Великобритания, Q) — Чжан Шуай (Китай) — 6:2, 6:4
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