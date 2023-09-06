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6 сентября, 22:55

Федерер предположил, кто выиграет US Open-2023

Алина Савинова
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Бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер ответил на вопрос, кто станет победителем Открытого чемпионата США 2023 года.

«Я бы сделал ставку на Новака Джоковича. Это беспроигрышный вариант», — цитирует Федерера Sportskeeda.

В четвертьфинале US Open-2023 сербский теннисист Новак Джокович обыграл американца Тэйлора Фритца и вышел в 1/2 финала турнира. Он побил рекорд Федерера по числу попаданий в полуфинал турниров «Большого Шлема» (6 — у Джоковича, 5 — у Федерера).

Следующим соперником второй ракетки мира на Открытом чемпионате США станет Бен Шелтон.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-i-bet-novak-djokovic-safe-bet-roger-federer-tips-serb-win-us-open-2023?key1=newsnowltennis
Теннис
Новак Джокович
Роджер Федерер
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