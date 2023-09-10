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Федерер — о победе Гауфф на US Open: «Ты сияешь ярче, чем когда-либо»

Алина Савинова
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Бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер отреагировал на победу американской теннисистки Коко Гауфф на US Open-2023.

«Вдохновляющая победа, Коко. Я наблюдал за твоим теннисом и следил за тобой в течение многих лет. Приятно видеть, что столь тяжелая работа и энтузиазм вознаграждаются. Ты сияешь ярче, чем когда-либо», — написал Федерер в своих соцсетях.

В финале US Open Гауфф обыграла белоруску Арину Соболенко со счетом 2:6, 6:3, 6:2. Это первая победа 19-летней американки на турнире «Большого шлема». Всего на ее счету 13 выигранных турниров WTA (из них пять — в одиночном разряде).

Теннис
US Open
Роджер Федерер
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