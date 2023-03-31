Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 14:10

Организаторы Уимблдона объявили, что допустят до турнира российских и белорусских теннисистов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Уимблдон.
Фото Global Look Press

Организаторы Уимблдона сообщили, что снимают запрет для российских и белорусских теннисистов на участие в турнире.

Россиянам и белорусам на турнире будет запрещено выражать поддержку правительствам своих стран. Кроме того, запрет сохранится для спортсменов, которые получают финансирование от государства.

«Это было невероятно трудное решение. Мы считаем, что, учитывая все факторы, это наиболее подходящие условия для проведения турнира в этом году. Мы благодарны за поддержку правительства, поскольку мы и другие заинтересованные теннисные организации разобрались в этом сложном вопросе и согласовали условия, которые, по нашему мнению, являются выполнимыми», — заявил Президент Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Иан Хьюитт.

Ранее российские и белорусские теннисисты допускались на турниры ATP и WTA в нейтральном статусе во всех странах, кроме Великобритании. В 2022 году после недопуска представителей России и Белоруссии на Уимблдон в ATP и WTA приняли решение не присуждать участникам этого турнира «Большого шлема» рейтинговые очки. Также ATP и WTA оштрафовали Всеанглийский клуб лаун-тенниса и Ассоциацию лаун-тенниса и крокета Великобритании на 1 миллион долларов за отстранение россиян и белорусов от соревнований в Лондоне, Истбурне, Ноттингеме и Бирмингеме.

Теннис
Wimbledon
5
Читайте также
МОК прервал речь биатлонистки, выступавшей против участия России в Олимпиаде
Минспорта Франции заявило, что рекомендации МОК не предопределяют участие спортсменов из России в Олимпиаде
В США указали на ложь главы Пентагона об Артемовске
НАТО обеспечит Киев всем необходимым для контрнаступления
Белый дом заявил о невозможности исключения России из Совбеза ООН
Военный эксперт из США предрек бегство Зеленского в Израиль
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Еще один вид спорта открывает старты для россиян. Занавес медленно, но поднимается
Христенко: «Наивно полагать, что большой спорт может оказаться вне большой политики»
Быков считает, что попытки принизить российских спортсменов будут продолжаться
Тренер российских гимнастов раскритиковала требования МОК по допуску россиян
Биатлонист Поршнев — о решениях МОК: «Ничего хорошего нам не светит»
Дворкович оценил влияние рекомендаций МОК на российских шахматистов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джокович сможет сыграть на US Open благодаря отмене ковид-ограничений

Кафельников — о допуске российских теннисистов на Уимблдон-2023: «Это должно было случиться»
Новости
RSS RSS
Все новости