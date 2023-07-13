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Сегодня, 22:14

Соболенко: «В ключевые моменты Жабер больше везло, а я играла не так, как должна была»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вторая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала поражение от Онс Жабер (7:6 (5:7), 4:6, 3:6) в полуфинале Уимблдона-2023.

«Об этом трудно говорить. У меня было столько возможностей, а я их не использовала. Жабер сыграла чуть лучше меня в эти ключевые моменты. Это определенно один из лучших сезонов в моей жизни. Я не могу жаловаться на результаты в этом году. Но чем больше у тебя есть, тем большего ты хочешь. После таких матчей сложно восстанавливаться.

В целом сегодня я не показал лучший теннис: немного нервов, ей немного везло. Она играла не то чтобы быстро, но низко и иногда я не ожидала таких ударов в линии. Она невероятно играла. В ключевые моменты ей чуть больше везло, а я играла не так, как должна была», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

В финале Уимблдона-2023 Жабер сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой.

25-летняя Соболенко могла бы с понедельника стать первой ракеткой мира, если бы вышла в финал турнира.

 
Арина Соболенко. Драма Соболенко на Уимблдоне. Белоруска упустила путевку в финал и звание первой ракетки мира

 

Теннис
Уимблдон
Арина Соболенко
Онс Жабер
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