Павлюченкова: «Впахивала как никогда. Думала, лишь бы с ума не сойти»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала «СЭ», как выступление на «Ролан Гаррос» — 2023, где она дошла до четвертьфинала, придало ей уверенности.

— «Ролан Гаррос» стал чем-то вроде глотка свежего воздуха?

— Да. Это дало мне большую уверенность, что еще есть какой-то бензин во мне и еще что-то могу. Все эти неудачи в начале года и вылеты в первых кругах сделали меня очень голодной. Я впахивала как никогда. Находилась в академии во Франции и только тренировалась. В какой-то момент подумала, что лишь бы с ума не сойти. Потому что была как белка в колесе: проиграла в первом круге — возвращаешься и пашешь — проиграла — пашешь. И думаешь: «Блин. А результат вообще будет?» Поэтому «Ролан Гаррос» дал много надежды и уверенности.

— В чем особенность «Ролан Гаррос» для тебя? Можно сказать, что уже во второй раз в Париже произошло возрождение твоей карьеры. Почему так хорошо получается? Причина в кортах, атмосфере, болельщиках или в чем-то еще?

— Все вместе. Я там часто хорошо играю. Мне подходят эти корты. Когда прилетаю, отлично себя чувствую. Наверное, еще вдохновил предыдущий результат — финал в 2021-м. Думала: «Это мои корты. Почему снова не получится?» Наверное, просто все совпало, — сказала Павлюченкова «СЭ».