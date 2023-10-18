Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 09:36

Рыбакина — о сложностях после победы на Уимблдоне-2022: «Я не чувствовала себя топ-игроком»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о сложностях, с которыми столкнулась после победы на Уимблдоне в 2022 году.

«Было нелегко после этой победы. Конечно, после завоевания титула ты думаешь: «Ух ты! Надеюсь, это произошло не по ошибке и не по счастливой случайности». В моем случае все было немного по-другому, потому что я не набрала очков. В следующих турнирах я не чувствовала себя топ-игроком. Было много ожиданий — люди смотрят на тебя, ждут, что ты собираешься делать на дальше. В то же время тебя не считают лучшим игроком, потому что ты не набрал очков. Я бы сказала, что этот период был непростым, если честно», — приводит TennisUpToDate слова спортсменки.

В финале Уимблдона-2022 Рыбакина победила Онс Жабер из Туниса (3:6, 6:2, 6:2). По итогам турнира она не получила рейтинговых очков из-за отстранения россиян и белорусов.

Рыбакина родилась в Москве и выступает за Казахстан с 2018 года. 24-летняя теннисистка является победительницей 5 турниров WTA в одиночном разряде.

Источник: https://tennisuptodate.com/wta/i-didnt-feel-like-i-was-a-top-player-elena-rybakina-opens-up-on-difficult-time-after-wimbledon-victory
Теннис
Елена Рыбакина
1
Читайте также
«Гран-при» в Уфе — мед вместо цветов, крики Петросян и летающие акулы
Бой-реванш Махачев — Волкановски возглавит турнир UFC 294 в Абу-Даби
СМИ сравнили визит Путина и Блинкена в Китай
Российские медики предупредили о тройной эпидемии вирусов в текущем сезоне
Глава МИД Иордании заявил об отмене четырехстороннего саммита по ситуации в Газе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пэм Шрайвер считает, что Надалю будет сложно выиграть еще один турнир «Большого шлема»
Новости
RSS RSS
Все новости