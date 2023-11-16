Надаль: «Я не смогу выиграть больше «Больших шлемов», чем Джокович»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль считает, что он не сможет выиграть больше турниров «Большого шлема», чем серб Новак Джокович.

«Я не знаю, на какой уровень я смогу вернуться, но я никогда не терял своего энтузиазма. Я не играл целый год, и для меня личный успех важнее общего. Я чувствую, что восстановить высокий уровень тенниса будет непросто, но если бы у меня не было надежды снова стать конкурентоспособным, я бы не стал делать ту работу, которую я проделал за эти месяцы. Я не смогу выиграть больше «Больших шлемов», чем Джокович, но я дам себе возможность снова наслаждаться теннисом», — приводит слова Надаля Eurosport.

На счету 37-летнего Надаля 22 победы на турнирах «Большого шлема», у Джоковича — 24.

Ранее испанец заявил, что надеется на скорое возвращение на корт. Он не принимал участия в турнирах с момента получения травмы на Australian Open-2023.