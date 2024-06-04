«Состав на первый стык с «Акроном» удивил несказанно! Жду интервью Гончаренко». Аболин — о вылете «Урала»
Весь запас чудес «Урал» исчерпал до стыков
— Говорим с вами через два часа после завершения матча «Акрон» — «Урал». Внутри все по-прежнему бурлит? Или уже пришло осознание, что произошло?
— Не бурлит. Тем более я узнал, что у меня комментаторская загрузка на матчах в следующем сезоне тоже будет практически в полном объеме. Так что тут я ничего не теряю. Простите за прагматизм, но прежде всего меня беспокоило именно это. (Улыбается.)
— Значит, для вас вылет «Урала» не личная трагедия?
— Не трагедия, и тем более не личная. Сразу скажу, что мне, к сожалению, не удалось посмотреть ответный стык. Был в дороге. Следил за игрой по текстовой трансляции.
Представляю, что там была очень жаркая концовка и что «Урал» даже мог спастись с 0:3. Евгений Аверьянов едва не стал героем. Представляю, какой это был бы для него мощный прорыв. Но не сложилось. Значит, есть все-таки в этом какая-то закономерность. Неудачно проведенный сезон. Видимо, весь запас чудес «Урал» до стыковых матчей уже исчерпал. Думаю, по второму тайму игры в Жигулевске к команде вообще никаких вопросов быть не может. Но ведь стыки состоят из двух серий. А те безволие и неспособность противостоять сопернику, продемонстрированные в Екатеринбурге, увы, перевесили...
— Удивил стартовый состав на первый стык? Почему в нем появились белорусы Концевой и Бочаров, которые до этого почти не играли?
— Безмерно удивил. Несказанно! Хотелось об этом спросить Гончаренко. Но вы же видели, как он провел свою последнюю пресс-конференцию, обещав ответить на вопросы как-нибудь потом... Что касается белорусов, они действительно ничего особо не показали. Хотя если бы засчитали гол Сиссе, то отчасти можно было бы сказать, что Гончаренко угадал с составом.
— Почему?
— Это ведь Концевой поборолся за мяч, вошел в штрафную, накрутил соперников. После чего отдал Егорычеву, стянувшему на себя сразу четверых. Но это скорее к любителям рассуждать, что было бы, если бы... Тут полшага не хватило, там сантиметра и так далее. Да «Уралу» весь сезон чего-то не хватало! Тут — очка, там Влут не попал с линии штрафной в последней домашней встрече с «Оренбургом». В ответном стыке был супермомент у Бикфалви, Бегич мог оформлять хет-трик.
Не следовало увольнять Гончаренко между стыками
— На ваш взгляд, президенту клуба Григорию Иванову стоило раньше расставаться с Виктором Гончаренко?
— По крайней мере, делать это надо было не между стыками! Время было выбрано не самое удачное. Либо убирать до переходных игр, либо вообще не увольнять, а дать ему доиграть противостояние с «Акроном», а потом уже принимать решение. Ну и хотелось бы, чтобы Виктор Михайлович, пусть даже в беседе с лояльным журналистом, подвел итоги сезона.
— У вас есть к Гончаренко вопросы по его тренерским решениям в этом сезоне?
— Серьезных, наверное, нет. Правда, была одна закономерность, на которую мы с коллегой Держуном постоянно обращали внимание по ходу наших репортажей.
— Это какая же?
— Почему Гончаренко в перерыве всегда менял тех, кто в первом тайме получал желтые карточки? Всегда, понимаете? Даже капитан Кулаков попадал под эту систему.
Другое дело, на финише сезона у Гончаренко появилась чуйка делать удачные замены. Дважды выпустил Ионова в концовках. Тот сначала ассистировал Каштанову в игре с «Динамо», потом сам забил «Балтике»! А вспомните поединок со «Спартаком». Гончаренко бросил в бой Бикфалви и Шеттине. Первый забил с передачи второго в компенсированное время. То есть чисто стратегически по выбору состава особых вопросов нет.
— Но команда все-таки покинула РПЛ.
— Согласитесь, «Урал» не был на голову слабее соперников. Единственное исключение — матчи с «Зенитом». Вот там разница в классе, конечно, чувствовалась. Небо и земля! В остальных играх все могло качнуться в любую сторону. Вот только не нравилось, что в равных матчах команда не всегда могла резко прибавить в концовках и забирать свои очки. Такое произошло только в поединке с калининградцами. А вот когда осенью дома встречались с «Ахматом» (0:1), «Факелом» (0:0)... Я уж не говорю про поражение от «Сочи»! Сейчас и не вспомню, кто тогда тренировал южан (Александр Точилин. — Прим. «СЭ»).
— 1:4...
— Какой-то паноптикум! Эта игра вообще перевернула все! Если Гончаренко считает, что «Уралу» не хватило очка... Ну можно много матчей вспомнить. Но поражение от «Сочи» вообще ни в какие ворота не лезет! Даже сейчас не могу понять, что же тогда произошло. Главное, чтобы у Илюхи Ишкова психика не сломалась.
— Это вы о чем?
— Формально два незабитых пенальти в одной игре с «Локо» тоже стоили команде того самого драгоценного очка. Я уже тогда призывал не критиковать парня. Хорошо, что он выкарабкался и даже стал твердым игроком стартового состава. Убежден, что если Илья останется, то станет настоящим лидером и будет одним из тех, кто постарается вернуть Екатеринбург в РПЛ. Хотя сейчас сложно гадать о том, каким будет состав, что будет с трансферами. Понятно, что уйдут Сиссе, Газинский, белорусы проследуют за Гончаренко.
— Нет, Иванов дал понять, что белорусы остаются.
— Ах, вот так? Интересно. А что с Помазуном? Не знаете?
— Говорят, им интересуются «Химки» и «Рубин».
— Ясно. Увы, этот сезон не самый удачный в карьере Ильи. Не было матчей, которые бы он действительно вытащил. С вратарской точки зрения даже Мамин смотрелся лучше, у него сухих игр побольше. «Урал» же впервые за 10 лет не одержал дома ни одной сухой победы!
Знаменитый танец. Будет ли теперь комментировать РПЛ?
— Согласны с тем, что зимняя селекция оказалась неудачной, из новичков пользу принес только Ионов? Может быть, зря отпустили Юшина, да еще и бесплатно?
— Усиления действительно не было. Я, кстати, думал, что зимой еще и Каштанов уйдет. Но он остался и весну провел довольно неплохо. А так... Слушайте, «Урал» уже не первый год не может нормально укрепиться во время паузы. Более того, для меня до сих пор загадка, что же случилось с Ранджеловичем. Лазар осенью 2022 года всех разрывал, а весной вообще не набрал ни одного очка... Загадка. Причем потом в «Рубине» он ведь ожил.
— Значит, у вас нет четкого ответа на вопрос, кто же виноват в вылете «Урала»?
— Нет одного виновного. Тут все вкупе. В каких-то моментах можно сетовать на неудачу. Ну сколько мячей не залетело в важнейших играх... Можно пенять и на судейство, в частности на отмененный Казарцевым гол Сиссе.
— А вы думаете, надо было засчитывать?
— Ионов находился в офсайде. Но с камеры, которая направлена на позицию бьющего, вроде и незаметно, что Алексей закрывал обзор вратарю. Если бы он задел мяч — другое дело. Ну что теперь об этом... Где-то чего-то не хватило в решающих поединках. Значит, недорабатывали в тренировочном процессе или можно говорить о каком-то недонастрое. Может, думали: да ладно, спасемся, сколько раз такое было. И ведь правда, в предыдущих сезонах «Уралу» фантастически везло в последних турах! В этот раз не сложилось.
— Сможет ли «Урал» быстро вернуться в РПЛ?
— Никто вам не ответит. Конкуренция в ФНЛ намечается сумасшедшая. Все зависит от состава, от тренера. Очень надеюсь на болельщиков. В этом сезоне на важнейшие игры приходило мало народа... Это тоже, наверное, один из факторов неудачи. Пожалуй, для меня это самое большое разочарование — низкая посещаемость.
— И все-таки немного удивляет, что вы так спокойно сейчас рассуждаете о вылете «Урала».
— А вы позвоните мне сразу после проигранного матча мини-футбольной «Синары», особенно в плей-офф. Тогда увидите злого, раздраженного, убитого горем Бориса Аболина. (Улыбается.) Это я вам гарантирую!
— Ваш танец после победы «Синары» над «Газпромом-Югрой» стал настоящим хитом! Как часто вы такое исполняете?
— Небольшое уточнение. Это было не после победы, а еще по ходу матча. Хотя уже по счету было ясно, что «Синара» выиграет. Как часто я пускаюсь в пляс? Ну, за последние лет пять, наверное, раз пять или шесть. Это экспромт. Просто эмоции нахлынули... Честно говоря, даже не ожидал, что это вызовет такой резонанс, шумиху. Хотелось бы вообще понять, с кого все это началось. Примерно знаю, кто заснял. (Улыбается.) Ну ладно, что уж теперь...
— А что вам сказали коллеги по комментаторскому цеху?
— Все только спрашивали: что это, откуда? Самое интересное — все начали изображать эти движения, искать в них какой-то скрытый смысл.
— Он есть?
— Да я вообще уже толком не помню, какие были движения. (Смеется.) Правда, не ожидал, что этот околофутбол затмит очки, голы, секунды.
— Самое яркое ваше празднование гола или победы «Синары»?
— Пожалуй, в 2008 году, когда «Виз-Синара» в Москве выиграл Кубок УЕФА (нынешнюю Лигу чемпионов. — Прим. «СЭ»). Я тогда вел радиотрансляцию из столицы для Екатеринбурга. По скайпу. И вот в самой концовке дал волю эмоциям. (Смеется.) Хотя потом переслушивал: вроде ничего такого. Эх... Приятно вспомнить.
— А что там было? Какие-то слова нецензурные проскакивали?
— Ну нет. Просто крик! Радость!
— Позвольте уточнить. Вы точно будете работать на матчах премьер-лиги в следующем сезоне?
— Нет, с РПЛ пока еще ничего не понятно. Но тут от меня многое зависит. У меня же очень много работы в Екатеринбурге. И если я смогу вырваться в Москву в какой-то уик-энд, то, конечно, попробую поработать. А так мне уже написали люди, отвечающие за трансляции ФНЛ, спросили, готов ли я комментировать «Урал» в первом дивизионе. Почему нет? Конечно. На домашних играх у меня загрузка, похоже, будет стопроцентная.
— Значит, «Урал» остается в вашей жизни.
— Получается, так.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4