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Шаповалов обыграл Берреттини и обеспечил Канаде победу над Италией

18 ноября 2019, 23:47
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Сборная Канады обыграла команду Италии (2:0) в матче финальной стадии Кубка Дэвиса.

Второе очко канадцам принес Денис Шаповалов, обыгравший Маттео Берреттини (7:6, 6:7, 7:6). Ранее Вашек Поспишил выиграл у Фабио Фоньини (7:6, 7:5).

Сборные Канады и Италии выступают в группе F вместе с командой США.

Кубок Дэвиса Кубок Дэвиса. Финальная стадия

Одиночный разряд

Группа F

Италия — Канада — 0:2

Фабио Фоньини — Вашек Поспишил — 6:7, 5:7

Маттео Берреттини — Денис Шаповалов — 6:7, 7:6, 6:7

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