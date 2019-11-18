Шаповалов обыграл Берреттини и обеспечил Канаде победу над Италией
18 ноября 2019, 23:47
Сборная Канады обыграла команду Италии (2:0) в матче финальной стадии Кубка Дэвиса.
Второе очко канадцам принес Денис Шаповалов, обыгравший Маттео Берреттини (7:6, 6:7, 7:6). Ранее Вашек Поспишил выиграл у Фабио Фоньини (7:6, 7:5).
Сборные Канады и Италии выступают в группе F вместе с командой США.
Кубок Дэвиса Кубок Дэвиса. Финальная стадия
Одиночный разряд
Группа F
Италия — Канада — 0:2
Фабио Фоньини — Вашек Поспишил — 6:7, 5:7
Маттео Берреттини — Денис Шаповалов — 6:7, 7:6, 6:7
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