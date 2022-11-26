Канада вышла в финал Кубка Дэвиса и сыграет с Австралией
Сборная Канады стала вторым финалистом Кубка Дэвиса. В полуфинале канадцы обыграли сборную Италии.
Ранее в первом полуфинале Австралия прошла Хорватию.
Малага (Испания)
Кубок Дэвиса. Финальный турнир. Плей-офф
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Италия — Канада
Лоренцо Сонего — Денис Шаповалов — 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:4
Лоренцо Музетти — Феликс Оже-Альяссим — 3:6, 4:6
Маттео Берреттини/Фабио Фоньини — Феликс Оже-Альяссим/Вашек Поспишил — 6:7 (2:7), 5:7
Новости