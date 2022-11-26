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26 ноября, 23:16

Канада вышла в финал Кубка Дэвиса и сыграет с Австралией

Иван Шитик
Корреспондент
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Сборная Канады стала вторым финалистом Кубка Дэвиса. В полуфинале канадцы обыграли сборную Италии.

Ранее в первом полуфинале Австралия прошла Хорватию.

Малага (Испания)

Кубок Дэвиса. Финальный турнир. Плей-офф

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Италия — Канада

Лоренцо Сонего — Денис Шаповалов — 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:4

Лоренцо Музетти — Феликс Оже-Альяссим — 3:6, 4:6

Маттео Берреттини/Фабио Фоньини — Феликс Оже-Альяссим/Вашек Поспишил — 6:7 (2:7), 5:7

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