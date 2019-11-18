Рублев и Хачанов принесли России победу над Хорватией на Кубке Дэвиса

В матче финальной стадии Кубка Дэвиса сборная России обыграла команду Хорватии (2:0).

Во второй игре россиянин Карен Хачанов обыграл хорвата Борну Чорича — 6:7, 6:4, 6:4. Матчи на этой стадии продолжаются до двух побед. До этого Андрей Рублев обыграл Борну Гойо — 6:3, 6:3.

Следующим соперником россиян по группе В станет команда Испании.

Кубок Дэвиса Кубок Дэвиса. Финальная стадия

Одиночный разряд

Группа B

Хорватия — Россия — 0:2

Борна Гойо — Андрей Рублев — 3:6, 3:6

Борна Чорич — Карен Хачанов — 7:6, 4:6, 4:6