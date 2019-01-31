Лааксонен и Медведев откроют матч Кубка Дэвиса Швейцария - Россия

Состоялась жеребьевка матчей Кубка Дэвиса за выход в финальный турнир. Сборная России сыграет на выезде со Швейцарией. Игры пройдут 1 и 2 февраля в швейцарском Биле на Swiss Tennis Arena.

1 февраля

Генри Лааксонен - Даниил Медведев

Марк-Андреа Хюслер - Карен Хачанов

2 февраля

Марк-Андреа Хюслер/Генри Лааксонен - Евгений Донской/Андрей Рублев

Генри Лааксонен - Карен Хачанов

Марк-Андреа Хюслер - Даниил Медведев

Помимо заявленных участников встреч в состав сборной России вошел резервист Константин Жженов, а в состав сборной Швейцарии - Якуб Пауль, Сандро Эрхат и резервист Сирилл Ким.

Напомним, что Кубок Дэвиса проходит в новом формате. По итогам квалификационных игр 12 победителей выйдут в финал турнира, который пройдет в испанском Мадриде осенью нынешнего года (18-24 ноября).

Места в финале себе уже обеспечили четыре сборные - полуфиналисты прошлого розыгрыша: Хорватия, Франция, Испания и США, а также Аргентина и Великобритания, получившие wild card.