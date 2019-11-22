Канадцы первыми вышли в полуфинал Кубка Дэвиса, обыграв австралийцев. В одиночных встречах сначала выиграл австралиец Алекс Де Минаур, а затем канадец Вашек Поспишил, поэтому полуфиналист определился в парном поединке.

Кубок Дэвиса

Финальный турнир

Плей-офф

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Австралия — Канада

Алекс Де Минаур — Денис Шаповалов — 3:6, 6:3, 7:5

Джон Миллмэн — Вашек Поспишил — 6:7(7:9), 4:6

Джон Пирс/Джордан Томпсон — Вашек Поспишил/Денис Шаповалов — 4:6, 4:6