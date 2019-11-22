Канадцы первыми вышли в полуфинал Кубка Дэвиса
02:51
Канадцы первыми вышли в полуфинал Кубка Дэвиса, обыграв австралийцев. В одиночных встречах сначала выиграл австралиец Алекс Де Минаур, а затем канадец Вашек Поспишил, поэтому полуфиналист определился в парном поединке.
Кубок Дэвиса
Финальный турнир
Плей-офф
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Австралия — Канада
Алекс Де Минаур — Денис Шаповалов — 3:6, 6:3, 7:5
Джон Миллмэн — Вашек Поспишил — 6:7(7:9), 4:6
Джон Пирс/Джордан Томпсон — Вашек Поспишил/Денис Шаповалов — 4:6, 4:6
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