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Новости   //    Теннис   //    Кубок Дэвиса

Канадцы первыми вышли в полуфинал Кубка Дэвиса

02:51

Канадцы первыми вышли в полуфинал Кубка Дэвиса, обыграв австралийцев. В одиночных встречах сначала выиграл австралиец Алекс Де Минаур, а затем канадец Вашек Поспишил, поэтому полуфиналист определился в парном поединке.

Кубок Дэвиса

Финальный турнир

Плей-офф

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Австралия — Канада

Алекс Де Минаур — Денис Шаповалов — 3:6, 6:3, 7:5

Джон Миллмэн — Вашек Поспишил — 6:7(7:9), 4:6

Джон Пирс/Джордан Томпсон — Вашек Поспишиленис Шаповалов — 4:6, 4:6

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