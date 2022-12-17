Рублев разгромил первую ракетку мира Алькараса. Андрей сейчас наш лучший теннисист

В финале россиянин будет защищать титул против Стефаноса Циципаса.

Выставочный турнир в Абу-Даби. Mubadala World Tennis Championship

Андрей Рублев (Россия) — Карлос Алькарас (Испания) — 6:2, 6:1

В прошлом сезоне испанец Карлос Алькарас успел стать первой ракеткой мира, а россиянин Андрей Рублев — лидером сборной России. Этому способствовало несколько факторов, в том числе ограничения и неудачи их соперников. Тем не менее это действительно достижения. Карлос и Андрей никогда не встречались друг с другом, хотя матч в Абу-Даби тоже вспомнят не сразу — он не войдет в официальную статистику, так как является выставочным. И все же посмотреть на матч двух игроков мировой десятки даже в таком формате круто.

Карлос Алькарас. Фото AFP

Первая встреча Алькараса и Рублева

Алькарас за сезон выиграл два «мастерса» и один турнир «Большого шлема», став при этом самой юной первой ракеткой в истории ATP. Рублев победил на четырех турнирах, хотя у него нет ни одного титула на соревнованиях выше ATP-500. Но из-за операции и неудач Даниила Медведева, антирекордов Аслана Карацева и нестабильности Карена Хачанова Андрей в этом году может считаться первой ракеткой России. Он неплохо показывал себя практически всегда.

Россиянин легко выиграл первую партию, через несколько минут после начала ведя уже 3:0. Алькарас сначала хорошо отзащищался на задней линии и вытащил несколько сложнейших вещей, но это ему не помогло удержать свою подачу. Не особо получилось и дальше — и вот Рублев уже выигрывает первую партию. И это закономерно — он действовал активнее, а вот испанцу приходилось раз за разом сражаться за мячи. У него же были и серьезные проблемы на подаче — видимо, сказывается травма и достаточно длительное отсутствие из-за травмы.

Второй сет начался с затяжной игры на подаче Рублева, которую он в конце концов взял. Наверняка это стало ключевым моментом партии — если бы Андрей «поплыл», то мог бы расстроиться и начать психовать. Но ошибался много как раз Алькарас, который в двух следующих геймах на своей подаче взял всего лишь один розыгрыш. В концовке партии снова пришлось постараться россиянину — опять затяжной гейм. Но и эта партия досталась Рублеву — немного сложнее, чем первая (хотя по счету и не скажешь), но долгих розыгрышей там было больше.

Карлос Алькарас и Андрей Рублев. Фото AFP

Принципиальное соперничество с Циципасом

В неофициальном матче Рублев впервые обыгрывает Алькараса — получился даже настоящий разгром. Россиянин показал себя настоящим лидером, хотя надо отдать должное испанцу — он долгое время не играл из-за травмы. Выставочные турниры, в принципе, для этого и нужны — есть возможность войти в форму перед основными соревнованиями нового сезона. Карлос завтра сыграет в матче за третье место против Каспера Рууда, а Андрей встретится со своим давним соперником Стефаносом Циципасом.

Рублев и сам отметил, что матчи против Циципаса всегда получаются напряженными — с ним тяжело играть практически любому. В прошлом году в финале в Абу-Даби Андрей уже выигрывал — тогда он победил Энди Маррея. Грек ему тоже по силам — Рублев, несмотря на формальное межсезонье, в форме. Она может быть и лучше — сейчас как раз можно без особого напряга ее добрать.