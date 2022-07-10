Карацева обвинили в договорных матчах. Также под подозрением его экс-тренер

Чем грозит нашему теннисисту инсайд, озвученный немецким телеканалом ZDF.

Немецкий телеканал ZDF обнародовал скандальную информацию, бросающую тень на четвертую ракетку России Аслана Карацева. Ссылаясь на некие документы Международной федерации тенниса, ZDF уверяет, что наш теннисист принимал участие в якобы имевших место темных схемах своего бывшего наставника Егора Яцыка. Один из тренеров из Восточной Европы, ставший источником немецкого телеканала, заявил, что Яцык мог предлагать теннисистам деньги за сдачу матчей, а сам Карацев мог быть замешан в пяти подобных поединках. Все это — крайне неприятный «слив» для россиянина, который начинает выступление на турнире в шведском Баштаде.

Допросы в полиции

О подозрениях адрес Яцыка еще в мае писало французское издание L'Equipe. По его данным, белорусский специалист в сентябре-октябре 2020 года был допрошен французской полицией по делу об организации договорных матчей. На Яцыка указала теннисистка из Киргизии Ксения Палкина, которая в апреле этого года была отстранена от спорта на 16 лет по обвинению в причастности к нелегальным ставкам. Эта спортсменка вместе со своей партнершей по парному разряду Альбиной Хабибулиной из Узбекистана была задержана осенью 2019 года во время турнира во французском Клермон-Ферране. Впрочем, Яцыку французы обвинений не предъявили и отпустили тренера на все четыре стороны.

Тем не менее сейчас ZDF заявляет, что белорусский специалист якобы искал молодых теннисистов и оказывал им финансовую помощь в обмен на участие в договорняках. В начале этого года Карацев достаточно неожиданно и без объяснения причин разорвал отношения с Яцыком, после чего результаты нашего теннисиста резко пошли вниз. Немецкий телеканал уверяет, что подозрительными являются парные матчи с участием Аслана на «челленджерах» в Финляндии и Казахстане в 2019 году. В Тампере Карацев играл в паре с итальянцем Алессандро Бега, а в Нурсултане — с Николозом Басилашвили из Грузии.

На прошедшем в мае Открытом чемпионате Франции Карацев был допрошен полицией. Последний случай, когда могла произойти манипуляция с результатом встречи, выявлен на турнире АТР в Штутгарте этого года в парном разряде, где Аслан играл в паре с Джонатаном Эрлихом из Израиля. Также ZDF сообщает о подозрениях в адрес Николоза Басилашвили — на матче первого круга прошлогоднего Уимблдона в парном разряде, где грузин выступал в паре с Раду Алботом из Молдавии, были замечены подозрительно высокие ставки на поражение.

Игра в поддавки

Орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) отказался от комментариев по поводу информации ZDF. Тем не менее борьба с договорными матчами сейчас идет в теннисе не на жизнь, а на смерть. За последние десять лет наказаны почти 70 спортсменов (32 из них отстранены пожизненно). В мае этого года шесть игроков из Испании получили огромные штрафы и рекордные дисквалификации за организацию более 70 договорных матчей, которые позволили мафии заработать на ставках не менее 3,6 миллиона евро. Организатор криминальной схемы — малоизвестный теннисист Марк Форнелл Местрес — получил от ITIA отстранение на 22,5 года и 250 тысяч долларов штрафа. Кроме того, испанский суд приговорил его и подельников к двум годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег.

Во время расследования этого дела, которое связывали с этнической армянской мафиозной группировкой, всплывали даже преступные «тарифы» — 1 тысяча евро за один сет, 5 тысяч евро за матч. Отдельные «ценники» были установлены за проигранную подачу, двойные ошибки и так далее. Все это позволяло получать колоссальные доходы. При этом известно, что коррупция в теннисе в основном процветает на уровне мелких турниров. Считается, что игроки, зарабатывающие на корте копейки, чаще соглашаются на предложения дельцов, организующих договорные матчи. Ставки в теннисе принимаются на результаты даже самых незначительных соревнований, а специфика вида спорта такова, что поймать спортсмена на «игре в поддавки» крайне сложно.

О том, что теннисисты порой участвуют в различных криминальных схемах со ставками, начали много говорить примерно два десятилетия назад. С тех пор тень подозрений падала на многих топ-теннисистов, в том числе из России. Однако до реальных наказаний игроков из элиты дело не доходило — в худшем случае они просто по-тихому завершали карьеры. Своего пика коррупционные скандалы в теннисе достигли в 2007-2008 годах, когда обвинения начали звучать не только в адрес теннисистов и их штабов, но и в адрес судей и даже болельщиков. И специфика этих обвинений такова, что даже в случае оправдательного приговора на теннисиста падает несмываемая тень, а обелить репутацию крайне сложно. Именно поэтому Карацеву сейчас не позавидуешь. ITIA — очень въедливая организация, и схлопотать от нее серьезную дисквалификацию невероятно легко.