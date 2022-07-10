Карацева обвинили в договорных матчах. Также под подозрением его экс-тренер
Немецкий телеканал ZDF обнародовал скандальную информацию, бросающую тень на четвертую ракетку России Аслана Карацева. Ссылаясь на некие документы Международной федерации тенниса, ZDF уверяет, что наш теннисист принимал участие в якобы имевших место темных схемах своего бывшего наставника Егора Яцыка. Один из тренеров из Восточной Европы, ставший источником немецкого телеканала, заявил, что Яцык мог предлагать теннисистам деньги за сдачу матчей, а сам Карацев мог быть замешан в пяти подобных поединках. Все это — крайне неприятный «слив» для россиянина, который начинает выступление на турнире в шведском Баштаде.
Допросы в полиции
О подозрениях адрес Яцыка еще в мае писало французское издание L'Equipe. По его данным, белорусский специалист в сентябре-октябре 2020 года был допрошен французской полицией по делу об организации договорных матчей. На Яцыка указала теннисистка из Киргизии Ксения Палкина, которая в апреле этого года была отстранена от спорта на 16 лет по обвинению в причастности к нелегальным ставкам. Эта спортсменка вместе со своей партнершей по парному разряду Альбиной Хабибулиной из Узбекистана была задержана осенью 2019 года во время турнира во французском Клермон-Ферране. Впрочем, Яцыку французы обвинений не предъявили и отпустили тренера на все четыре стороны.
Тем не менее сейчас ZDF заявляет, что белорусский специалист якобы искал молодых теннисистов и оказывал им финансовую помощь в обмен на участие в договорняках. В начале этого года Карацев достаточно неожиданно и без объяснения причин разорвал отношения с Яцыком, после чего результаты нашего теннисиста резко пошли вниз. Немецкий телеканал уверяет, что подозрительными являются парные матчи с участием Аслана на «челленджерах» в Финляндии и Казахстане в 2019 году. В Тампере Карацев играл в паре с итальянцем Алессандро Бега, а в Нурсултане — с Николозом Басилашвили из Грузии.
На прошедшем в мае Открытом чемпионате Франции Карацев был допрошен полицией. Последний случай, когда могла произойти манипуляция с результатом встречи, выявлен на турнире АТР в Штутгарте этого года в парном разряде, где Аслан играл в паре с Джонатаном Эрлихом из Израиля. Также ZDF сообщает о подозрениях в адрес Николоза Басилашвили — на матче первого круга прошлогоднего Уимблдона в парном разряде, где грузин выступал в паре с Раду Алботом из Молдавии, были замечены подозрительно высокие ставки на поражение.
Игра в поддавки
Орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) отказался от комментариев по поводу информации ZDF. Тем не менее борьба с договорными матчами сейчас идет в теннисе не на жизнь, а на смерть. За последние десять лет наказаны почти 70 спортсменов (32 из них отстранены пожизненно). В мае этого года шесть игроков из Испании получили огромные штрафы и рекордные дисквалификации за организацию более 70 договорных матчей, которые позволили мафии заработать на ставках не менее 3,6 миллиона евро. Организатор криминальной схемы — малоизвестный теннисист Марк Форнелл Местрес — получил от ITIA отстранение на 22,5 года и 250 тысяч долларов штрафа. Кроме того, испанский суд приговорил его и подельников к двум годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег.
Во время расследования этого дела, которое связывали с этнической армянской мафиозной группировкой, всплывали даже преступные «тарифы» — 1 тысяча евро за один сет, 5 тысяч евро за матч. Отдельные «ценники» были установлены за проигранную подачу, двойные ошибки и так далее. Все это позволяло получать колоссальные доходы. При этом известно, что коррупция в теннисе в основном процветает на уровне мелких турниров. Считается, что игроки, зарабатывающие на корте копейки, чаще соглашаются на предложения дельцов, организующих договорные матчи. Ставки в теннисе принимаются на результаты даже самых незначительных соревнований, а специфика вида спорта такова, что поймать спортсмена на «игре в поддавки» крайне сложно.
О том, что теннисисты порой участвуют в различных криминальных схемах со ставками, начали много говорить примерно два десятилетия назад. С тех пор тень подозрений падала на многих топ-теннисистов, в том числе из России. Однако до реальных наказаний игроков из элиты дело не доходило — в худшем случае они просто по-тихому завершали карьеры. Своего пика коррупционные скандалы в теннисе достигли в 2007-2008 годах, когда обвинения начали звучать не только в адрес теннисистов и их штабов, но и в адрес судей и даже болельщиков. И специфика этих обвинений такова, что даже в случае оправдательного приговора на теннисиста падает несмываемая тень, а обелить репутацию крайне сложно. Именно поэтому Карацеву сейчас не позавидуешь. ITIA — очень въедливая организация, и схлопотать от нее серьезную дисквалификацию невероятно легко.