Хачанов уничтожил Карацева в Галле. Кошмар Аслана продолжается

Российское дерби в Германии прошло на фоне слухов о допуске наших игроков на US Open.

Турнир ATP-500 в Галле (Германия)

Карен Хачанов (Россия, 8) — Аслан Карацев (Россия) — 6:7 (4:7), 6:1, 6:2

Когда два российских теннисиста встречаются на ранних стадиях турнира, это неприятно. В первую очередь — для болельщиков, которые бы хотели наблюдать, как отечественные спортсмены сначала разбираются с иностранными соперниками, а потом уже выигрывают старты. Самим теннисистам может быть тоже неприятно — они же наверняка хорошо знакомы друг с другом, хотя тут, в индивидуальном виде спорта, принадлежность к флагу все-таки менее важна. В первом круге в немецком Галле столкнулись как раз россияне — Аслан Карацев и Карен Хачанов, далеко не последние игроки в нашей сборной.

Спокойная битва равных в первом сете

Карацев и Хачанов встречались в Москве в полуфинале «Кубка Кремля» прошлого года, и тогда достаточно уверенно победил автор главной сенсации Australian Open 2021. Карацев же и выиграл столичный турнир, добавив еще один титул в свою коллекцию. В этом году у Аслана нет то ли такого же куража, то ли уверенности — пока что в большинстве случаев остались только вылеты на ранних стадиях. Карацев уже превратился в 38-ю ракетку мира, хотя в прошлом году дебютировал в двадцатке. Так что доказывать ему есть что — я, мол, все еще сильный, могу побеждать серьезных соперников, вернуться на прошлогоднюю волну успеха и все такое.

Хачанов тоже играет не блестяще — проблески неплохой игры наблюдаются, но стабильности не хватает. А ведь в прошлом году было серебро Олимпиады-2022 — лучший результат россиян здесь в одиночке. Карен и Аслан уверенно входят в «Большую четверку» отечественного тенниса, но уже не настолько могут заменить Даниила Медведева или Андрея Рублева. Всем выгодно, чтобы они подтянулись на тот же уровень.

Ожидаемо первый сет долго не мог определить хотя бы промежуточного лидера — теннисисты все-таки равны по силам, и не самым маленьким, просто успешно скрываемым в этом сезоне. Аслан и Карен больше разминались в стартовых геймах, легко взяв свои подачи под ноль. Первым с проблемами столкнулся Карацев, сорвав несколько ударов и проиграв в перестрелках. Через гейм Аслан уже позволил Карену иметь двойной брейк-пойнт. Пришлось вспомнить о своей красивой подаче и укороченных.

У Хачанова же никаких сложностей с подачей не возникало — они были как раз при реализации брейк-пойнтов, так что дело быстро дошло до тай-брейка. Удивительно, что при таком положении дел удачливее в решающем гейме стал Карацев. Во многом, кстати, благодаря подаче, которой восхищались все зрители на турнире в Москве. Аслан в итоге на тай-брейке не проиграл ни одного очка на своей подаче — хорошее умение собираться в самые ответственные моменты матча.

Окончательный разгром Карацева

Первый брейк в поединке удался все-таки Карену после двойного Аслана и нескольких неточностей с его стороны. В общем, в таком же ключе прошла оставшаяся часть партии — длилась она очень недолго, и через несколько минут счет уже был разгромным, 5:0 в пользу Хачанова. Потом Карацев вроде бы немного очнулся ото сна и заиграл, но хватило его всего лишь на гейм, и то не весь — с 40:15 он довел счет до равного. Ну хоть «баранки» удалось избежать, и то неплохо. Сбавил Аслан сильно — ошибки постоянно сыпались, причем и на подаче, и на приеме. Хачанов продолжил неплохую игру, которая была и в первом сете. Карацев не особо сопротивлялся, так что этого было достаточно.

Аслан Карацев. Фото Global Look Press

Заключительный сет начался примерно так же — с брейка Карена. Хотя потом было не все так печально для Аслана — он хотя бы пытался создать видимость борьбы. Правда, чуть позже Карацев сломался — две двойные в одном гейме и второй брейк для Хачанова, хотя все могло быть и по-другому. Аслан так и не смог прийти в себя — и не только в этой игре, а вообще в сезоне. Неужели его звезда была настолько недолговечной?

А тут еще в США планируют допустить россиян к участию в US Open — решение не неожиданное, ведь в Америке любят зрелища. Матчи первой ракетки мира Даниила Медведева и его путь к защите титула — это, конечно, событие. Для отечественных спортсменов это просто приятно и круто — и очки можно заработать и подтвердить, и денег заработать, и показать себя. Но кому-то надо готовиться к харду по усиленной программе — тому же Карацеву в особенности.