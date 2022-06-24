В теннисе разрешили совещания с тренерами. Ждем ругательств и споров о плоской Земле

Революционное решение АТР должно сделать матчи более зажигательными и скандальными.

Профессиональный тур ATP своим решением произвел, возможно, самую большую реформу в мужском теннисе за последние годы. Отменено (по крайней мере до конца года) правило 145-летней давности, запрещающее общение игрока и тренера во время матча. Ранее в мужском теннисе были запрещены любые способы коммуникации — после Уимблдона разрешат обмениваться короткими фразами и сигналами. Основная аргументация — повышение зрелищности и интереса среди зрителей-неэкспертов.

Помощь тренеров использовали почти все

Реформа по факту ликвидирует отличие тенниса от большинства индивидуальных видов спорта, где общение с тренерами не регламентировано. Консерваторы, среди которых Роджер Федерер, говорили, что теннис должен оставаться видом спорта, где спортсмен справляется с проблемами сам. Но так называемый коучинг жил и процветал все это время. За него хватали штрафы и Рафаэль Надаль, и Новак Джокович. Испанец как-то называл «тупой» практику, при которой он возит с собой тренера, но не имеет возможности с ним работать во время матчей. Серб признавал, что у них с Борисом Беккером была система сигналов для общения во время матчей.

Эксперимент по разрешению коучинга ставили еще в 1999-м, и тогда это очень помогло Андре Агасси, выигравшему три больших турнира подряд с помощью своего тренера Брэда Гилберта. Затем нововведение отменили. Теннисистам все еще будет запрещено связываться с тренером после ухода с корта во время тайм-аутов, а также устраивать «длительные дискуссии». Однако конкретная разница между короткими фразами и дискуссией не прописана и будет определяться, видимо, судьей.

«СЭ» вспомнил самые скандальные и смешные примеры коучинга в мировом теннисе. В женском туре общение с тренером официально разрешено на турнирах WTA (но не на «Большом шлеме») с 2008 года. Наставника можно было вызвать на корт для получения указаний один раз за сет, а с 2020 года специалистам разрешено подсказывать во время матча из бокса, где находится команда игрока. Так что у теннисисток накопился достаточно большой опыт в данном вопросе.

Гнев Медведева

Последний яркий случай взаимодействия тренера и игрока случился буквально на прошлой неделе — между Даниилом Медведевым и Жилем Сервара.

Проиграв первый сет 1:6 в финале турнира в Галле против Хуберта Хуркача и отдав первую же подачу во втором, россиянин не сдержался и принялся предъявлять своему тренеру. После чего Сервара просто встал и ушел с трибун. Как-то раз на Australian Open 2021 это уже помогло — Даня спас матч с Филипом Краиновичем. Но на этот раз Хуркач был слишком хорош — и выиграл 6:1, 6:4.

Обман Циципаса

За легализацию работы тренеров во время матчей активно выступал грек Стефанос Циципас, которого неоднократно ловили на разговорах со своим отцом-наставником. Причем не только вживую, но и через средства связи типа смартфона. Циципас уходил на туалетный тайм-аут, брал телефон и переписывался со своим тренером. Более того, Апостолос подсказывал ему даже во время выставочных турниров, чем приводил в бешенство своих соперников.

Например, Александра Зверева.

Взбесил грек с русскими корнями и Даниила Медведева на Australian Open. Наш лучший теннисист взывал к судье: «Ты тупой? Посмотри на меня! Его отец говорит каждый розыгрыш!»

Интересно, что, как впоследствии писали СМИ, тот матч обслуживала грекоговорящая судья и она устроилась в туннеле у раздевалки игрока во время его очередного туалетного перерыва. Когда стал раскрыт заговор семейки, Циципасу выписали нарушение, и после этого он не выиграл ни одного гейма.

Плоская Земля тренера Путинцевой

Но настоящая легенда теннисного коучинга — тренер и муж Юлии Путинцевой Роман Кислянский. Человек действительно незаурядный, что могу подтвердить личным общением. Однажды российско-казахстанская теннисистка «напихала» своему супругу во время матча. В ходе одного из тренерских тайм-аутов выяснилось, что Кислянский — сторонник теории плоской Земли.

— Ты что, совсем придурок? Ты зачем пришел? Сидишь, блин, смотришь свои видео про плоскую Землю! — «оприходовала» своего тренера Путинцева.

Среди плоскоземельщиков много уважаемых людей, например, даже певец Юрий Лоза, но вряд ли кто-то из них получал астрономическое образование. Еще одна претензия Юлии заключалась в том, что тренер ни разу ей не похлопал.

Проигранный финал Уильямс

Серена Уильямс в финале US Open 2018 схватила сразу три предупреждения, а все началось с обвинений в нелегальной помощи тренера. Патрик Муратоглу вроде как показал большой палец вверх, но интерпретировать жест можно было по-разному: и как положительную эмоцию, и как подсказку. 36-летняя Уильямс вместо того, чтобы продолжить играть как ни в чем не бывало, решила поспорить и за игру вывалила на судью Рамоса вагон клише, успев обвинить в сексизме, сказать, что она «никогда в жизни не обманывала», что с ней постоянно обходятся несправедливо и так далее.

Вскоре Уильямс в порыве гнева сломала ракетку, за что лишилась очка (второе предупреждение), а затем оскорбила судью, назвала «вором» и схватила третье предупреждение, которое стоило ей гейма. После этого американка успокоилась, но матч проиграла. Церемония награждения прошла в слезах обеих теннисисток — 20-летней Наоми Осаке явно не хотелось выигрывать так у своего кумира. Интересно, что тот самый Муратоглу поприветствовал решение АТР разрешить коучинг: «Больше никакого лицемерия».

Мотиватор Турсунов

Дмитрий Турсунов начал свою тренерскую карьеру с резкого взлета — с ним белоруска Арина Соболенко ворвалась в топ-10 мирового рейтинга и заметно выросла как игрок. Затем, правда, все рассыпалось в пух и прах — и хотя тандем не раз воссоздавался (Арина даже через соцсети призывала Дмитрия вернуться: «***, ТЫ МНЕ НУЖЕН!»), но сотрудничество так и не удалось наладить. Турсунов в тот же год еще и лишился жены после развода и дочери, которую забрала мама. Тем не менее он продолжает свою тренерскую карьеру, и весьма неплохо.

В историю вошли сразу несколько тайм-аутов с участием Турсунова и Соболенко, в которых россиянин спокойно и без мата мотивирует свою подопечную фразами вроде «рви жопу» или «может, лучше заткнуть рот и играть?».

Теперь рвать это место с разрешенными подсказками тренера будет легче и мужчинам.