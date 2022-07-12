Карацев в порядке после обвинений немецких журналистов. Аслан побеждает в Бостаде

Россиянин вышел во второй круг турнира в Швеции — последний раз он выигрывал два матча подряд в одиночном разряде на Australian Open-2022.

Бостад (Швеция). Турнир ATP Nordea Open-250. Грунт. Первый круг

Аслан Карацев (Россия) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:0, 2:6, 6:4

Этот год для Аслана Карацева — настоящее испытание. В прошлом сезоне на волне успеха Australian Open-2021 уроженец Владикавказа взял два титула (в Дубае и Москве) и уверенно стоял на подступах к топ-20. В 2022 год он начал с шести побед подряд и титула в Сиднее, но затем сильно сник. После австралийского «мейджора» он ни разу не смог выиграть два матча подряд в одиночном разряде, откатившись в четвертый десяток рейтинга. Синдром второго сезона, частая смена тренеров, его игру хорошо изучили... А в прошедшее воскресенье немецкий телеканал ZDF еще и обвинил россиянина и его бывшего наставника в договорных матчах. На этом фоне Карацев выдал отличный матч с Лоренцо Сонего, в третий раз подряд обыграв итальянца.

Аслан Карацев. Фото Global Look Press

Тяжелая концовка

В первом сете Аслан сделал быстрый брейк (2:0), затем второй, а потом и вовсе повесил Сонего «баранку». В этой сезоне обладатель двух титулов ATP еще ни разу не проигрывал партию всухую, и в этом большая заслуга Карацева. Он играл раскрепощенно, мощно подавал, практически не ошибался. Однако развить успех не получилось. Во второй партии уже 27-летний итальянец повел с ранним брейком, еще раз взял подачу россиянина и уверенно выиграл партию.

Решающий сет Лоренцо вновь начал с брейка (2:0), воспользовавшись невынужденными ошибками Карацева. В самый неподходящий момент Аслан сделал двойную ошибку. Поэтому пришлось приложить максимум усилий, чтобы вернуться в игру. Россиянину это удалось, он быстро отыгрался (2:2), а затем получил брейк-пойнт в восьмом гейме. Реализовать его не удалось, Сонего сравнял счет (4:4), но в следующем гейме на своей подаче итальянец был неубедительным. Карацев завершил матч в свою пользу в тяжелой концовке. В этом году это только четвертая игра, которую ему удалось выиграть в третьем сете.

Во втором круге он сыграет с Юго Гастоном, который, в свою очередь, обыграл шестого «сеяного» Николоза Басилашвили. Интересно, что фамилия грузинского теннисиста также фигурирует в расследовании немецкого телеканала (он якобы подозревается в нечестной игре в матче первого круга прошлогоднего Уимблдона в парном разряде, где Николоз выступал в паре с Раду Алботом из Молдавии).

Журналисты сделали такой вывод в связи с тем, что Карацев и Басилашвили в разные годы сотрудничали с Егором Яцыком. «Я выиграл два «фьючерса» в парном разряде, имел несколько очков, но в 21 год уже закончил, — рассказывал в интервью «СЭ» белорусский специалист. — Рядом не нашлось человека, который поддерживал бы меня по всем направлениям. Когда была возможность — играл, но особой подготовки не было. Приезжал на турниры больше отдохнуть и развлечься. Так что как таковой карьеры профессионального теннисиста у меня и не было. Затем я долгое время ездил с Николозом Басилашвили, помогал ему как тренер. Мы тоже начали с топ-500, а закончили в топ-150. Но там немного другая история».

Аслан Карацев. Фото Global Look Press

Без доказательств

Сотрудничество Яцыка с Карацевым началось в 2018 году, когда россиянин был в топ-500: «Можно сказать, что пришлось заново учиться играть в теннис, — отмечал «СЭ» тренер. — Не было никакой уверенности, никакой психологии, была слабая физическая подготовка. А ведь еще давили возраст, отсутствие денег. Я всегда говорил Аслану, что нужно выстрелить на одном крупном турнире, тогда начнется подъем. Но он не всегда в это верил. Еще за полтора года до Australian Open-2021 он хотел закончить с теннисом. Говорил, что ничего не получается».

Помимо выстраивания тренировочного процесса и работы над психологией спортсмена, Яцык занимался поиском спонсоров (порой деньги на выезд одалживали родители жены тренера), поиском тренировочных баз (в Минске им разрешили тренироваться бесплатно, а спарринг-партнерами россиянина были юниоры, не имеющие профессиональных очков), а долгое время тренером Карацева по физподготовке был Игорь Яцык (отец Егора — чемпион СССР по бегу на 400 м с барьерами). Аслан мог сосредоточиться только на теннисе, и это принесло свои плоды. Игрок добрался до желанного места в топ-20, но сделал это уже без белорусского тренера. После победы теннисиста в «Кубке Кремля »- 2021 их дороги неожиданно разошлись.

В фильме ZDF говорится, что дело именно в сомнительной репутации Яцыка: «Он много лет занимается мошенничеством со ставками, работая с людьми, которые организуют договорные матчи в России и Восточной Европе, — заявил тренер из Восточной Европы на условиях анонимности. — У него всегда с собой много денег, он в турне и ищет молодых игроков, у которых есть проблемы. Финансовые или психологические. Кого он может легко убедить деньгами. Яцык работал в тесном контакте с обоими [Басилашвили и Карацев] и наблюдал за ними в течение многих лет. Они невероятно талантливые игроки. Но у них были финансовые проблемы вначале, а также серьезные провалы в результатах».

Впрочем, Яцык полностью отрицает эти обвинения, называя их бездоказательными: «Лучше бы эти журналисты оценили результат, который у нас с Асланом был в 2021 году, — заявил он ТАСС. — Карацев, чтобы добиться тех результатов, которые у нас были, тренировался с утра до ночи».