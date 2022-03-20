Разбитая в кровь рука. Рублев не получит повышения в рейтинге

Россиянин проиграл в Индиан-Уэллсе 20-й ракетке мира и остался на седьмой строчке в списке лучших игроков мира.

Турнир ATP BNP Paribas Open

Полуфинал

Тейлор Фритц (США, 20) — Андрей Рублев (Россия, 7) — 7:5, 6:4

Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Карлос Алькарас (Испания, 19) — 6:4, 4:6, 6:3

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в финал турнира в Индиан-Уэллсе. В полуфинале россиянин уступил представителю США Тейлору Фритцу со счетом 5:7, 4:6. Если оценивать сухую статистику, возникает вопрос, как Андрей мог проиграть, если его показатели лучше показателей соперника. За 107 минут, которые длился полуфинал, Рублев сделал шесть подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один из четырех брейк-пойнтов. На счету американца четыре эйса, три двойные ошибки и три использованных брейк-пойнта из 11. Но, увы, в ходе игры наш теннисист совершил много невынужденных ошибок, не смог реализовать свою игру, уступив Фритцу в напоре.

Сдали нервы и эмоции взяли верх

«Сегодня я определенно провел свой лучший матч на турнире, — подвел итоги матча Тейлор. — Я был намного агрессивнее и намного увереннее в своих ударах, в то время как в других матчах я, возможно, играл немного осторожнее. Я действительно пытался донести это до Рублева и навязать свою игру».

В первом сете Фритц победил не только за счет ошибок Рублева, которых было немало. Американец и сам постоянно создавал выигрышные моменты, в то время как Андрею ничего не оставалось, как отыгрывать мяч. С самого начала матча американец показал свой настрой на победу. Он вцепился в первую же подачу Рублева и додавил его с третьего брейк-пойнта — 2:0. Еще более упорным получился 6-й гейм — восемь раз было «ровно», американец заработал три брейк-пойнта, но безуспешно.

Тейлор не только на ура подавал, но и принимал, а особенно удачно у него проходили кроссы слева. Тейлор не ждал, пока мяч долетит до него, а «набрасывался» на мяч и уже с приема навязывал свою игру. Это не может не вызвать восхищения, казалось бы, ход развития игры определяет подающий, преимущество на его стороне, но и здесь Фритц доказал, что он может побороться за место в финале.

На протяжении всего матча Тейлор держал в напряжении Андрея. Особенно это было видно в 12-м гейме первого сета, когда у Андрея в очередной раз сдали нервы и эмоции взяли верх над ним: семь раз счет был «ровно». Андрей отыграл два сетбола, но с третьей попытки Фритц все-таки сделал брейк, а с ним и выиграл всю партию. Россиянин вынул из кармана второй мяч и со злости запулил его ракеткой в небо. Затем что-то прокричал в адрес своего бокса и следом несколько раз ударил кулаком по струне ракетки. У него даже пошла кровь, и потребовалась помощь медиков в подтрибунном помещении.

Андрей Рублев ударил кулаком по струне ракетки: у россиянина пошла кровь.

Подача уже является его огромным преимуществом

Во втором сете теннисисты долго не могли подобраться к подаче соперника. Первый брейк-пойнт получил Тейлор в 8-м гейме. Это уже был скрытый матчбол. Однако Андрей смог справиться с нервами и выстоял, сравняв счет — 4:4, а в следующем гейме уже сам заработал два брейк-пойнта. Впрочем, подача в очередной раз выручила Фритца. Андрей поддался давлению и не собрался на свою подачу, отдав ее сопернику.

Еще до начала матча Андрей Рублев отметил, что Фритц достойный соперник: «Он отличный игрок, талантливый. Он выиграл много классных матчей. У него есть потрясающая подача. Хорошие, сильные удары. Особенно здесь, на харде, его стилю игры он очень подходит. Он хочет попасть в топ-10? Почему нет? У него большой потенциал. Только то, как сильно он подает, уже является его огромным преимуществом».

Тейлор Фритц. Фото USA Today Sports Фото USA Today Sports

В финале турнира Фритц встретится с Надалем, который в своем полуфинальном матче обыграл своего соотечественника Карлоса Алькараса (6:4, 4:6, 6:3). Победная серия Рублева из 13 матчей прервалась, а вот Рафаэль продолжает крушить соперников — в этом году великий испанец выиграл уже 20 встреч, не уступив ни одной, и является фаворитом финала в Индиан-Уэллсе. Кроме того, 21 марта Рафа уже точно вернется на третью строчку мирового рейтинга, оттеснив Александра Зверева. В случае победы Надаля в Калифорнии до Даниила Медведева ему останется всего 895 очков. Правда, в следующем «мастерсе» в Майами, который стартует 23 марта, 21-кратный победитель ТБШ не участвует, но впереди его любимый грунтовой сезон.

Александра Ланцетова