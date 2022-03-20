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Сегодня, 08:15

Надаль побил рекорд Федерера по победам на открытых кортах

Иван Торопцев
Корреспондент
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Рафаэль Надаль.
Фото Twitter

Испанский теннисист Рафаэль Надаль установил новый рекорд по числу побед в матчах на открытых кортах.

Сегодня испанец победил своего соотечественника Карлоса Алькараса (6:4, 4:6, 6:3) в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе (США). Эта победа стала для Надаля 954-й на открытых кортах.

Предыдущий рекорд принадлежал швейцарцу Роджеру Федереру (953), который не выступал с июля 2021 года.

В финале турнира в Индиан-Уэллсе Надаль встретится с американцем Тэйлором Фритцем.

Теннис
Рафаэль Надаль
Роджер Федерер
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