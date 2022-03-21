Медведев потерял первое место в рейтинге. Как ему вернуться?

Три недели в статусе первой ракетки мира для Даниила — не предел.

Рейтинг АТР. 21 марта

1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8465

2 (1). Даниил Медведев (Россия) — 8445

3 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 7715

4 (3). Александр Зверев (Германия) — 7025

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 6055

6 (7). Андрей Рублев (Россия) — 5040

7 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 5035

Через три недели после восхождения на мировой теннисный трон россиянин Даниил Медведев уступил первую строчку Новаку Джоковичу. Напомню, что до этого серб властвовал два года подряд, а всего этот теннисист находится во главе рейтинга ATP уже 362-ю неделю (и будет находиться минимум 363, до 4 апреля — это мировой рекорд). Но на ближайшем «мастерсе» в Майами, который стартует в среду, Новака, в отличие от Даниила, не будет. Так есть ли шанс у Медведева снова стать первым и при каких условиях?

Подтвердить 180 рейтинговых баллов

Турнир Miami Open с призовым фондом в 9,5 миллиона долларов — последний большой старт перед началом грунтового сезона. Поэтому его пропускают звездные ветераны Новак Джокович и Рафаэль Надаль, соответственно первая и третья ракетки мира. На отсутствие в сетке Джоковича повлияла также его антиваксерская позиция, но в любом случае первым «сеяным» во Флориде второй год подряд станет Даниил Медведев, а в другой половине сетки окажется Александр Зверев, который на фоне обвинений в хулиганстве на корте вылетел из топ-3, но может вернуться в тройку, поскольку в ближайшие две недели ему не нужно защищать много очков.

Даниил Медведев не выполнил на прошлом турнире в Индиан-Уэллсе задачу-минимум, проиграв в третьем круге Гаэлю Монфису. А сейчас задача у лучшего теннисиста России еще сложнее — подтвердить 180 рейтинговых баллов, которые он заработал год назад за четвертьфинал Miami Open. Джокович, не выступающий в Майами, к 4 апреля точно потеряет 45 очков, а это значит, что четвертьфинала во Флориде Даниилу хватит для того, чтобы вернуться на первую строчку рейтинга. Ведь сейчас разница между лидерами всего 20 очков.

В самом выгодном положении

Задача выйти в четвертьфинал «мастерса» для игрока уровня Медведева абсолютно посильная — для этого надо выиграть три матча. Другой вопрос, что в Индиан-Уэллсе Даниил победил лишь дважды, что свидетельствует о не самой лучшей форме россиянина. Есть надежда на то, что корты Майами подходят нашему соотечественнику чуть лучше, но выбора у Медведева нет — надо сейчас создавать очковый задел перед сезоном на грунте, самом нелюбимом для Даниила покрытии.

Могут ли угрожать позициям Медведева другие теннисисты, помимо Джоковича? Надаля в Майами не будет. Рафа заявил, что у него опять проблемы со здоровьем, и ему дай бог вернуться в конкурентоспособном состоянии к первому грунтовому «мастерсу» в Монте-Карло (10-17 апреля). Следующий преследователь Даниила — Зверев. Но его отставание составляет 1420 очков, а в Майами можно «заработать» не более 1000. Даже если Медведев проиграет на этой неделе в первом же матче и потеряет 180 очков, а Александр 3 апреля выиграет Miami Open, то Даниил все равно остается в рейтинге выше. Второе место к 4 апреля россиянину гарантировано в любом случае.

В более дальней перспективе Даниил в самом выгодном положении среди игроков топ-6 на весь грунтовый сезон, основными вехами которого после Монако до «Ролан Гаррос» будут «мастерсы» в Мадриде (1-8 мая) и Риме (8-15 мая). Но это при условии, что Даниил будет доходить в турнирах после Майами хотя бы до четвертьфиналов. В этом случае шансы закрепиться на вершине у него просто отличные.

Очки для защиты у игроков топ-6:

21.03 * 4.04** 18.04** 9.05** 16.05** Джокович 8465 45 135 725 1325 Медведев 8445 180 360 600 610 Надаль 7715 0 180 860 1860 Зверев 7025 10 100 1100 1280 Циципас 6055 180 1180 1905 2085 Рублев 5040 360 960 1140 1320

* Количество набранных очков на 21 марта

** Необходимо защитить очки в сумме к этой дате

*** На «мастерсах» за победу начисляют 1000 очков, за финал — 600, за полуфинал — 360, за четвертьфинал — 180, за 1/8 финала — 90, 1/16 финала — 45.