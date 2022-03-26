Рублев вылетел в Майами из-за теннисного шоумена. Кирьос выписал ему «баранку»

Россиянин проиграл в своем стартовом матче 103-й ракетке мира из Австралии.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ник Кирьос (Австралия, WC) — Андрей Рублев (Россия, 5) — 6:3, 6:0

На прошлой неделе Андрей Рублев уверенно двигался к своему первому титулу категории «мастерс», но Тейлор Фриц — будущий чемпион Индиан-Уэллса — стал преградой на пути россиянину.

Теперь Рублев не сумел одолеть довольно опасного соперника — непредсказуемого Ника Кирьоса из Австралии. Несмотря на свой рейтинг (австралиец — 103-я ракетка мира), Ник был стабильнее и в психологическом плане, и по игре.

Теннисный панк из Австралии

Ник — джокер мужского тура, эдакий хулиган, нередко подающий с руки, и многим из-за этого он не нравится. Австралиец — теннисный панк и шоумен, которого обожает и одновременно недолюбливает публика. Его непредсказуемость в совокупности с довольно солидным уровнем тенниса — главное оружие против противника.

Однако в Майами Ник не демонстрировал свой взрывной характер, не чудил и был довольно спокойным. Еще одна черта, из-за которой он опасен, это концентрация против соперников высокого класса, а Рублев, находящийся уже около полутора лет в первой десятке рейтинга ATP, как раз таковым и является.

Если говорить кратко, то Кирьос переиграл Андрея по скорости и стабильности, плюс не было того психоза, который обычно присущ австралийцу — у него все получалось. Что касается Рублева, то он даже со своим мощнейшим форхендом не совладал с эмоциями, из-за чего во втором сете его почти не было заметно. Но давайте расскажем чуть более подробно, что же все-таки произошло.

В первой партии ребята сначала взяли геймы на своих подачах, а потом Рублев даже сделал брейк. Кирьос кривился и держался за колено — эти моменты и проигранная подача ошибочно навевали мысли о доминировании Андрея, но не тут-то было.

Дальше россиянин много ошибался — мячи то вылетали в аут, то попадали в сетку. Ник сделал обратный брейк и взял еще два гейма подряд. Несмотря на уставший вид, австралиец резво бегал по корту и очень классно подавал. Сет остался за ним.

Во второй партии Кирьос поймал свой ритм и взял все подачи Андрея. В моменты, когда россиянин бил ракеткой о корт и выглядел очень злым, он казался достаточно пассивным и психологически подавленным. Да, у Ника шла игра, но в то же время Рублев просто отдавал большую часть мячей.

Без красивых и удачных розыгрышей не обошлось, но это не помогло — Кирьос реализовал четвертый матч-бол. Встреча длилась всего 52 минуты — Ник будто сам удивился, что так быстро выиграл матч.

Почему Рублев проиграл?

Дабы не обесценивать игру Рублева, стоит отметить, что все-таки Кирьос — непростой противник. На прошлой неделе он почти на равных сражался с Рафой Надалем (и даже получил штраф в 25 тысяч долларов за неспортивное поведение). Да, перед матчем он называл себя аутсайдером встречи, но это, скорее, была недооценка ситуации.

«Я могу проиграть любому и победить любого. Это история моей карьеры», — сказал Кирьос в интервью на корте.

Рублев очень хорошо начал сезон: после коронавируса выиграл три титула и оставил приятное впечатление своим уровнем тенниса — достойного игрока топ-10. Но что тогда в матче с Фрицем в Индиан-Уэллсе, что сегодня он выглядел эмоционально уставшим.

Как любит говорить президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, главные турниры — «Большие шлемы», а «мастерсы» и 500-очковые соревнования — проходные этапы. Впереди «Ролан Гаррос» и грунтовый сезон, на котором в прошлом году Андрей показал себя очень уверенно. Посмотрим, что будет в этом.

Что касается Ника Кирьоса, то впереди его ждет матч против итальянца Фабио Фоньини, еще одного неординарного теннисиста. Андрей свой путь в Майами не завершил, уже завтра нас ждет матч Рублев/Хачанов — Кирьос/Коккинакис.

Отметим, что в феврале австралийцы взяли парный титул «Большого шлема», поэтому эта встреча тоже не будет легкой.