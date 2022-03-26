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26 марта, 22:15

Медведев — в третьем круге турнира в Майами. Это шаг к возвращению лидерства в рейтинге

Медведев победил Маррея во втором круге турнира в Майами
Читать «СЭ» в
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports
В первом матче на «мастерсе» во Флориде Даниил не испытал больших проблем в поединке с экс-первой ракеткой мира британцем Энди Марреем.

Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Второй круг
Даниил Медведев (Россия, 1) — Энди Маррей (Великобритания, WC) — 6:4, 6:2

Россиянин Даниил Медведев поддержал реноме первой ракетки турнира в Майами, успешно начав второй американский «мастерс». На быстрых кортах Флориды второй номер мирового рейтинга обыграл британца Энди Маррея со счетом 6:4, 6:2. Встреча прошла с преимуществом нашего теннисиста, который оформил победу всего за полтора часа и не отдал сопернику ни единой своей подачи. В третьем круге турнира Miami Open Медведев сыграет либо с чилийцем Кристианом Гариным, либо с испанцем Педро Мартинесом.

Отличная проверка

После неудачного выступления на турнире «Мастерс» в Индиан-Уэллсе Даниил потерял первую строчку рейтинга АТР. В Калифорнии ему нужно было добраться до 1/4 финала, чтобы сохранить свое лидерство, но россиянин неожиданно оступился, уступив в третьем круге французу Гаэлю Монфису. На вершину мирового рейтинга в итоге вернулся Новак Джокович, и для того, чтобы вернуть лидерство, Медведеву необходимо дойти в Майами до полуфинала. В первом же матче Даниил получил очень непростого соперника — Энди Маррей в прошлом был первой ракеткой мира, но после тяжелой травмы он никак не может вернуться на прежний уровень.

Даниил Медведев. Медведев потерял первое место в рейтинге. Как ему вернуться?

«Конечно, будет сложный матч. Последние несколько сезонов Медведев очень здорово играет на харде и заслуженно стал одним из лучших игроков мира, — говорил Энди перед встречей. —  Для меня это будет серьезное испытание, отличная проверка. После этого турнира у меня запланирован тренировочный сбор, так что матч покажет, в каком состоянии моя игра, над чем мне нужно работать. Это будет очень полезно».

Как бы то ни было, у Маррея было достаточно опыта, чтобы создать проблемы Медведеву. Энди хоть и считался фаворитом этого поединка, но побороться за один сет был вполне способен. И именно это он доказал своим болельщикам, уступив в первой партии Даниилу с достойным счетом 4:6. В начале поединка британец заставил россиянина изрядно попотеть, но, несмотря на давление соперника, Даниил все же чувствовал себя на корте увереннее и лучше контролировал мяч. Как известно, техника россиянина сильно отличается от классического стиля и заставляет любого соперника выйти из зоны комфорта.

Второй сет пролетел как один миг

Сегодня Медведев показал хорошую подачу — мощную, быструю и четко направленную. И хотя Даниил высокий, он отлично перемещается по корту. У россиянина быстрые удары с отскока, и вообще он уникальный теннисист. Маррей тоже молодец, но ему стоило играть более агрессивно. Во время розыгрышей сложилось впечатление, что Энди осторожничает и не пытается обострить игру. В ключевых моментах, когда ему только оставалось поставить точку, британец зажимался и проигрывал очко.

Во втором сете Медведев полностью раскрыл себя и показал красивую игру. Он навязал сопернику свой темп и полностью контролировал ситуацию. Было видно, что Медведев полностью уверен в своих действиях и четко знает, куда ему бить. В первом сете, проанализировав игру Маррея, Медведев выработал тактику ведения игры против британца и принялся бить его по слабым местам. Длинные розыгрыши с широкими и низкими ударами явно вымотали Энди, и он поплыл.

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— Первый сет был достаточно равным, но великолепная подача Дани решила исход партии, — объяснил «СЭ» президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — Было видно, что Медведев полностью контролирует ход матча. Во втором сете у Маррея почти не было шансов зацепиться за очки на подаче Дани. Я был уверен в победе нашего теннисиста. Энди уже не тот, что был раньше, а Медведев превосходен! Он потихоньку набирает форму. У Даниила есть шансы выиграть нынешний «мастерс». Главное, экономить свои силы. До матча с Алькарасом или Циципасом нужно провести минимум времени на корте. Нельзя повторять ошибку Андрея Рублева. Всегда нужно правильно рассчитывать свои силы на весь турнир.

А вот другой российский теннисист Карен Хачанов во втором круге турнира в Майами проиграл американцу Томми Полу в трех сетах — 4:6, 6:3, 6:7 (3:7). Помимо Медведева в мужской сетке из наших теннисистов остается Аслан Карацев, которому сегодня предстоит матч второго круга против француза Уго Умбера.

Александра Ланцетова

Теннис
Гаэль Монфис
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Новак Джокович
Шамиль Тарпищев
Энди Маррей
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