В первом матче на «мастерсе» во Флориде Даниил не испытал больших проблем в поединке с экс-первой ракеткой мира британцем Энди Марреем.

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 1) — Энди Маррей (Великобритания, WC) — 6:4, 6:2

Россиянин Даниил Медведев поддержал реноме первой ракетки турнира в Майами, успешно начав второй американский «мастерс». На быстрых кортах Флориды второй номер мирового рейтинга обыграл британца Энди Маррея со счетом 6:4, 6:2. Встреча прошла с преимуществом нашего теннисиста, который оформил победу всего за полтора часа и не отдал сопернику ни единой своей подачи. В третьем круге турнира Miami Open Медведев сыграет либо с чилийцем Кристианом Гариным, либо с испанцем Педро Мартинесом.

Отличная проверка

После неудачного выступления на турнире «Мастерс» в Индиан-Уэллсе Даниил потерял первую строчку рейтинга АТР. В Калифорнии ему нужно было добраться до 1/4 финала, чтобы сохранить свое лидерство, но россиянин неожиданно оступился, уступив в третьем круге французу Гаэлю Монфису. На вершину мирового рейтинга в итоге вернулся Новак Джокович, и для того, чтобы вернуть лидерство, Медведеву необходимо дойти в Майами до полуфинала. В первом же матче Даниил получил очень непростого соперника — Энди Маррей в прошлом был первой ракеткой мира, но после тяжелой травмы он никак не может вернуться на прежний уровень.

«Конечно, будет сложный матч. Последние несколько сезонов Медведев очень здорово играет на харде и заслуженно стал одним из лучших игроков мира, — говорил Энди перед встречей. — Для меня это будет серьезное испытание, отличная проверка. После этого турнира у меня запланирован тренировочный сбор, так что матч покажет, в каком состоянии моя игра, над чем мне нужно работать. Это будет очень полезно».

Как бы то ни было, у Маррея было достаточно опыта, чтобы создать проблемы Медведеву. Энди хоть и считался фаворитом этого поединка, но побороться за один сет был вполне способен. И именно это он доказал своим болельщикам, уступив в первой партии Даниилу с достойным счетом 4:6. В начале поединка британец заставил россиянина изрядно попотеть, но, несмотря на давление соперника, Даниил все же чувствовал себя на корте увереннее и лучше контролировал мяч. Как известно, техника россиянина сильно отличается от классического стиля и заставляет любого соперника выйти из зоны комфорта.

Второй сет пролетел как один миг

Сегодня Медведев показал хорошую подачу — мощную, быструю и четко направленную. И хотя Даниил высокий, он отлично перемещается по корту. У россиянина быстрые удары с отскока, и вообще он уникальный теннисист. Маррей тоже молодец, но ему стоило играть более агрессивно. Во время розыгрышей сложилось впечатление, что Энди осторожничает и не пытается обострить игру. В ключевых моментах, когда ему только оставалось поставить точку, британец зажимался и проигрывал очко.

Во втором сете Медведев полностью раскрыл себя и показал красивую игру. Он навязал сопернику свой темп и полностью контролировал ситуацию. Было видно, что Медведев полностью уверен в своих действиях и четко знает, куда ему бить. В первом сете, проанализировав игру Маррея, Медведев выработал тактику ведения игры против британца и принялся бить его по слабым местам. Длинные розыгрыши с широкими и низкими ударами явно вымотали Энди, и он поплыл.

— Первый сет был достаточно равным, но великолепная подача Дани решила исход партии, — объяснил «СЭ» президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — Было видно, что Медведев полностью контролирует ход матча. Во втором сете у Маррея почти не было шансов зацепиться за очки на подаче Дани. Я был уверен в победе нашего теннисиста. Энди уже не тот, что был раньше, а Медведев превосходен! Он потихоньку набирает форму. У Даниила есть шансы выиграть нынешний «мастерс». Главное, экономить свои силы. До матча с Алькарасом или Циципасом нужно провести минимум времени на корте. Нельзя повторять ошибку Андрея Рублева. Всегда нужно правильно рассчитывать свои силы на весь турнир.

А вот другой российский теннисист Карен Хачанов во втором круге турнира в Майами проиграл американцу Томми Полу в трех сетах — 4:6, 6:3, 6:7 (3:7). Помимо Медведева в мужской сетке из наших теннисистов остается Аслан Карацев, которому сегодня предстоит матч второго круга против француза Уго Умбера.

Александра Ланцетова