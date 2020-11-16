Мастер-класс для Рублева. Андрей почувствовал атмосферу Лондона, но уступил Надалю

Россиянин не смог навязать серьезной борьбы второй ракетке мира, но еще сохраняет шансы на выход из группы на Итоговом турнире

ATP Finals. Лондон. Мужчины. Групповой этап

Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Андрей Рублев (Россия, 8) — 6:3, 6:4

Доминик Тим (Австрия, 3) — Стефанос Циципас (Греция, 6) — 7:6 (7:5), 4:6, 6:3

Андрей Рублев дебютировал на Итоговом турнире ATP в качестве лидера тура по титулам (пять) и победам (40) в 2020 году. Правда, этот статус не позволил ему обыграть вторую ракетку мира Рафаэля Надаля. Великий испанец, который не считается специалистом по игре в зале, в этот вечер был на высоте. Он не сделал ни одного эйса, но так уверенно выглядел на своей подаче, что ему хватило всего двух брейков для уверенной победы.

Дорога в Лондон

До матча на групповом этапе в Лондоне Рублев и Надаль играли друг с другом всего один раз. Это было на US Open-2017, когда россиянин впервые громко заявил о себе на взрослом уровне. Три года назад Рублев прошел Аляжа Бедене, Григора Димитрова, Дамира Джумхура и Давида Гоффена, впервые пробившись в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Там он проиграл будущему триумфатору Открытого чемпионата США в трех сетах (1:6, 2:6, 2:6). Для россиянина тот четвертьфинал US Open долгое время считался лучшим результатом в карьере. После Нью-Йорка Андрея мучили травмы, которые мешали стабильной игре.

После переезда в Барселону Андрей стал гораздо серьезнее относиться к тренировкам и восстановлению. Это дало свои плоды. Во второй половине 2019-го Рублев начал подбираться к элите. Дошел до финала в Гамбурге (проиграл Николозу Басилашвили), обыграл Роджера Федерера на «Мастерсе» в Цинциннати (6:4, 6:3), взял «Кубок Кремля» и очень здорово отыграл на Кубке Дэвиса (благодаря Рублеву и Карену Хачанову наша сборная дошла до полуфинала). Андрей закончил прошлый год на 23-й позиции в рейтинге ATP, но сам Федерер предсказывал, что россиянин способен выстрелить в 2020-м.

Слова титулованного швейцарца оказались пророческими. Рублев — один из главных героев российского спорта в 2020 году. Он взял уже пять титулов, включая три крупнейших в карьере — в Гамбурге, Санкт-Петербурге и Вене, отлично выступал на «Шлемах» (доходил минимум до 1/8 финала) и поднялся на восьмую строчку рейтинга. Это позволило ему отобраться на Итоговый турнир ATP. Причем если ряд игроков «доехали» до столицы Великобритании на прошлогоднем багаже (из-за пандемии в 2020-м очки в рейтинге ATP не сгорали), то Андрей получил шанс проявить себя в Лондоне абсолютно заслуженно.

Надаль в суперформе

Выйти в дебютном матче на Итоговом против Надаля — очень сложная задача. Да, испанец ни разу в своей блистательной карьере не выигрывал ATP Finals, но это можно было объяснить усталостью. Обычно Рафаэль приезжал в Лондон без сил, сыграв огромное количество матчей за 10 с половиной месяцев. Сейчас ситуация иная, все игроки отдыхали по пять месяцев, поэтому к ATP Finals все топы подошли в отличных физических кондициях.

Перед матчем считалось, что в зале Рублев сможет навязать борьбу сопернику за счет более сильного удара и своего фирменного атакующего тенниса, в который проще играть именно в зале, где нет ветра. На стороне Рафы были, естественно, опыт, вариативность и игра в защите.

Увы для фанатов Рублева, но в этот вечер у него не пошла первая подача. Когда Андрей подавал первым мячом, то практически всегда добивался своего, но происходило это не так часто, как хотелось бы. А на втором мяче Надаль чувствовал себя хозяином положения. В первом сете решающий момент наступил при счете 3:2 в пользу испанца. Надаль сделал брейк, выиграв упорный гейм, который продолжался рекордные для этого матча 8 минут. Этого хватило для победы в партии.

Во втором сете ситуация повторилась. Только свой брейк Надаль сделал в первом же гейме. Причем Рублев проигрывал 15:40, сумел сравнять счет, но уступил первый же брейк-пойнт. У многих соперников Надаля после такого развития событий опустились бы руки, но Андрей боролся. В следующем гейме он едва не сделал обратный брейк, но опыт Рафы в решающий момент сыграл свою роль. Дальше россиянин старался цепляться за каждый мяч, только этого оказалось недостаточно, чтобы переломить ход встречи.

Важно понимать, что ничего страшного не произошло. Андрей почувствовал корт, а впереди его ждут матчи с Тимом и Циципасом. Австрийца он совсем недавно обыгрывал в Вене, грека — в финале Гамбурга. Шансы на выход из группы еще не потеряны.