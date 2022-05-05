Рублеву тяжело в Мадриде. Но Андрей уже в четвертьфинале

Россиянин Андрей Рублев в третьем круге грунтового «мастерса» в Испании потратил два с половиной часа на победу над Дэном Эвансом — 7:6, 7:5.

Турнир АТР в Мадриде. Третий круг

Андрей Рублев (Россия, 6) — Дэн Эванс (Великобритания) — 7:6 (9:7), 7:5

В четверг уже на старте игрового дня мадридского «мастерса» ожидались два классных матча, предлагавших болельщикам непростой выбор: битва «динозавров», в которой Новак Джокович должен был сыграть с Энди Марреем, и игра между Андреем Рублевым и Дэном Эвансом. Но пока все находились в предвкушении, из столицы Испании прилетела новость — 37-я в истории и первая за пять лет встреча Джоковича и Маррея не состоится из-за проблем со здоровьем у последнего. Честь британского тенниса остался защищать только Эванс.

Натиск против цепкости

И можно было сразу сказать, что Рублева ожидает непростой матч третьего круга. Россиянин недавно выиграл титул в Белграде, победив самого Джоковича, но в Мадриде начал с энергозатратной победы над малоизвестным Джеком Дрейпером. Три сета и волевая победа над соперником из второй сотни — так себе начало.

Тогда как Эванс стоит в рейтинге на сотню позиций выше и из шести личных встреч с Рублевым выиграл ровно половину. И вообще он по манере игры не самый желанный соперник — неуступчивый, колючий, борющийся до последнего. Что и доказал на корте. Например, в первом сете у британца был единственный брейк-пойнт, но он его реализовал, выжав из этой возможности максимум. Рублев давил, мощно пробивал, но Эванс отбивался, часто используя резаные удары. Ничего удивительного, что дело дошло до тай-брейка.

Там Рублев сразу же сделал мини-брейк, но затем в простой ситуации не попал смэшем в открытый корт. Впрочем, россиянина это не смутило, он продолжил играть агрессивно и использовать свой фирменный форхенд. А потом дождался помарки от Эванса на второй подаче и заработал двойной сетбол. Хотя и британец сдаваться не собирался и отыгрался за счет подачи и активного приема. А следом взял зрелищный затяжной розыгрыш и уже сам получил возможность подать на партию — тоже безуспешно. Третий сетбол для Рублева организовал трос сетки, от которого при счете 7:7 мяч улетел в аут. И вот на этот раз Андрей поставил точку — пусть и на второй подаче, с которой у него дела упорно не ладились.

Мадридские качели

Первый сет затянулся на час с четвертью — и всем поклонникам Рублева хотелось, чтобы во втором россиянин так долго не затягивал с итоговой победой. Так же считал и сам Андрей — он с ходу навязал Эвансу борьбу на приеме, затем уверенно забрал собственную подачу. На первом мяче у британца дела обстояли неплохо, пока его удавалось подавать. В противном случае включался агрессивный прием Рублева, который за три неполных гейма настрелял восемь виннеров. С первого брейк-пойнта в партии Эванс ушел с помощью эйса, но почти тут же разразился нецензурной тирадой — ему не удалось в выгодной ситуации обвести соперника «свечой».

Поведение Дэна было легко понять — третий гейм продолжался почти девять минут, и в итоге Рублев со второй попытки дожал оппонента и добыл скрытый матчбол. В следующем гейме россиянину не помешала закрепить успех даже двойная ошибка — он стабильно подавал за 200 км/ч и реабилитировался эйсом. А когда Эванс начал «свой» гейм с ошибки в простой ситуации, даже подумалось, что он дрогнул. Не тут-то было — британец уверенно забрал подачу, а затем вынудил ошибаться уже Рублева. Андрей вел в шестом гейме 40:15, но Эванс очень цепко оборонялся, дошел до брейк-пойнтов и реализовал второй из них. Счет снова стал равным.

Дэн эмоционально отпраздновал успех, но тут же его подача снова подвисла. Рублев заработал очередные брейк-пойнты, но Эванс выстоял — особенно запомнился розыгрыш, в котором он классно попал в угол с бэкхенда. Моральный перевес явно был на стороне британца, у которого многое получалось. Теперь уже он заставил Андрея переживать за подачу — выручил все тот же форхенд. Качели продолжились — в четвертом гейме подряд дело дошло до игры на «больше — меньше». Сил у теннисистов оставалось все меньше, поэтому количество ошибок заметно увеличилось, при этом несколько самых обидных пришлись на долю Андрея. Проиграв гейм, он хотел разбить ракетку, но сдержался, хотя далось это очень тяжело.

Фортуна вернула должок в конце следующего гейма, когда мяч после укоротки Рублева пару секунд балансировал на тросе, а потом все-таки свалился на чужую половину. И тут же Андрей сумел шикарно отпринимать, заработать тройной брейк-пойнт и реализовать третью попытку. Выйдя подавать на матч, он уже не оставил шансов сопернику.

Теперь Рублев, который пока не нашел в Мадриде свою лучшую игру, ждет сильнейшего в паре Григор Димитров — Стефанос Циципас. И вот это будет шикарный четвертьфинал.