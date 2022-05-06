Рублев упустил путевку в полуфинал и шестое место в рейтинге. Циципас был немного удачливее

Двухчасовое противостояние россиянина и грека — настоящее украшение мадридского «мастерса».

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 744 165 евро

Открытые корты, грунт

Четвертьфинал

Стефанос Циципас (Греция, 4) — Андрей Рублев (Россия, 6) — 6:3, 2:6, 6:4

На одном из крупнейших грунтовых турниров в календаре АТР пришло время четвертьфиналов. Все матчи этой стадии в Мадриде, куда впервые в истории прошли семь из первых восьми номеров «посева», состоялись в пятницу на центральном корте имени Маноло Сантаны. Для российских болельщиков главной была встреча Андрея Рублева с наполовину соотечественником Стефаносом Циципасом.

Хотя, пожалуй, внимание большинства любителей тенниса было приковано к первым матчам дня — они ожидали в субботу увидеть в полуфинале битву двух легенд, очередную главу соперничества Новака Джоковича с Рафой Надалем. Но свою часть задачи выполнил только Джокович, уверенно разобравшийся с Хубертом Хуркачем.

Битва за шестое место

Надаль же провел отличный по сюжету и накалу страстей, но отрицательный по результату матч против соотечественника Карлоса Алькараса. Оппонент, который едва ли не вдвое младше Короля грунта, выиграл у Рафы в трех сетах.

Помимо прочего, этот результат имел прямое отношение к Рублеву, которому предстояло выходить на корт следом. Победа Алькараса означала, что в случае вылета россиянина в четвертьфинале Андрей уступит в понедельник испанцу шестую строчку в мировой табели о рангах. Поэтому Рублеву предстояло очень постараться в матче против Циципаса.

Соперники хорошо знакомы друг с другом — они встречались уже восемь раз, причем шесть матчей пришлись на два последних сезона. И каждый записал на свой счет по четыре победы. Но при этом из трех матчей на грунте два — в четвертьфинале ковидного «Ролан Гаррос» — 2020 и финале прошлогоднего «мастерса» в Монте-Карло — остались за представителем Греции. И на нынешнем турнире путь Стефаноса в четвертьфинал оказался куда более гладким, тогда как Рублев провел два тяжелых матча против британцев Джека Дрейпера и Дэна Эванса. Поэтому фаворитом с небольшим перевесом мог считаться Циципас.

Жаркое начало

И он начал с места в карьер. Первый гейм грек взял под ноль, а пока Рублев раскачивался и не всегда попадал в корт, Стефанос взял еще три очка подряд и на чужой подаче. Но россиянин включился и на удивление легко отыграл три брейк-пойнта.

Гейм получился очень затяжным, дело пять раз доходило до счета «ровно». При этом было видно, что Андрея неудачное начало разозлило: когда он в выигрышной позиции сорвал удар, на корт полетела ракетка. Четвертый брейк-пойнт Андрей тоже отыграл, на этот раз шикарным кроссом с форхенда. Но Циципас продолжал гнуть свою линию и добился желаемого на вторых подачах соперника.

Поведя с брейком, Циципас сосредоточился на удержании преимущества — и преуспел. Рублеву, несмотря на в целом неплохую игру на приеме, до конца партии не удалось создать ни одного шанса взять чужую подачу. Своя же у россиянина работала нестабильно, Андрей попадал первым мячом с процентом чуть больше 40. В целом все главные события партии оказались сосредоточены в стартовых геймах, и победа Циципаса со счетом 6:3 вряд ли кого-то удивила.

Подъем с переворотом

Во второй партии Рублеву удалось стабилизировать первую подачу, и задачи перед Циципасом сразу стали гораздо сложнее. Прием у Стефаноса стал работать куда хуже, по виннерам Рублев тоже был впереди, а ведь теперь недостаточно было только забирать свое. Этим, кстати, теннисисты занимались на протяжении пяти геймов.

В шестом же Рублев сначала немного попререкался с судьей, а потом взял и добыл два брейк-пойнта — причем Циципас при счете 15:30 в выгоднейшей позиции у сетки не положил мяч в нужное ему место, после чего Андрей его четко обвел. А на решающем розыгрыше грек явно спижонил с укороткой, и теперь уже Рублев вышел вперед с брейком. После чего уверенно взял и следующий «свой» гейм, попутно выдав серию в 11 победных розыгрышей из 12 возможных.

Как же быстро перевернулась игра! Циципас в эти минуты выглядел откровенно бледно, мало напоминая себя самого образца часовой давности. Даже в выигрышных ситуациях он упускал очки, тогда как Рублев на кураже доставал «мертвые» мячи — один из таких, пробитый кроссом справа, принес россиянину двойной сетбол. И реализовал свой шанс Андрей в таком же отличном стиле, контратаковав по линии с бэкхенда. 6:2, Циципас впервые на турнире отдал сет.

Без приема

И отправился на фирменный «туалетный» перерыв. Третий сет после этого начал развиваться по такому сценарию: у Рублева почти ничего не получалось на приеме. Из первых 17 мячей он выиграл только один, и тот благодаря двойной ошибке Циципаса.

А вот на подаче россиянина геймы получались более конкурентными и напряженными. Впрочем, до серьезных угроз не доходило, хотя создавалось впечатление, что Рублев балансирует на грани. Первый брейк-пойнт Стефанос агрессивной игрой создал в седьмом гейме, но Андрей ответил красивым ударом с лета, затем классно подрезал и обвел соперника, а на десерт уложил мяч форхендом точно под линию.

Но при отсутствующей напрочь игре на приеме рассчитывать на общий успех было очень сложно. И следующую подачу Рублева Циципас забрал «под ноль» — здесь были и невынужденные ошибки россиянина в хороших позициях, и точные удары самого Стефаноса. Сразу после этого грек вышел подавать на матч. И едва не позволил Андрею снова перевернуть все с ног на голову — Рублев здорово начал и заработал двойной брейк-пойнт. Но его вновь подвели ауты, в решающих розыгрышах он не попадал в корт по длине.

Итог — Циципас в полуфинале, где ждет победителя в матче между Сашей Зверевым и Феликсом Оже-Альяссимом. А Рублев опускается на седьмое место в рейтинге и готовится к следующим турнирам.