Тяжелый старт теннисиста Рублева в Мадриде. Андрей победил с трудом

Победитель недавнего турнира в Белграде в столице Испании с трудом разобрался с британцем из второй сотни рейтинга ATP.

«Мастерс» в Мадриде. Мужчины. Второй круг

Андрей Рублев — Джек Дрэйпер — 2:6, 6:4, 7:5

В Мадрид Андрей Рублев приехал в статусе чемпиона Белграда. После фееричной недели в Сербии и не менее фееричной победы над Новаком Джоковичем восьмая ракетка мира продолжил свое выступление в Испании. И вместо легкой прогулки оформил тяжелую победу во втором круге над Джеком Дрэйпером в трех сетах (2:6, 6:4, 7:5). Что касается других наших теннисистов, дела у них не очень хороши, если не сказать совсем плохи. Аслан Карацев (из-за Гоффена) синхронизированно с Хачановым (из-за Пуйля) вылетел на самом старте испанского «мастерса».

Молодой британец, к которому точно стоит присмотреться

Джек Дрэйпер — молодой теннисист 20 лет от роду. На турнир в Мадриде он попал, получив wild card, из-за того, что в этом сезоне очень успешно выступает на «челленджерах». Это его первый турнир уровня ATP на грунте, и тот теннис, который он показал против Рублева, определенно стоит того, чтобы присмотреться к парню.

Чем дольше шел матч, тем больше втягивался Рублев. Первый сет англичанин начал с того, что взял свою подачу, а потом сделал брейк. Он очень уверенно действовал во время розыгрышей. А вот с Андреем происходило что-то неладное, он начал заводиться и ошибаться. Преимущество Дрэйпера в брейке никак не давало Андрею переломить ход игры. Мячи россиянина то вылетали в аут, то попадали в сетку. У Джека было четыре брейк-пойнта (и одновременно сет-пойнта) на подаче Рублева, но россиянин их отыграл. Тем не менее и этот гейм, и эта партия были проиграны. В перерыве пострадал невинный банан — Андрей весьма эмоционально отреагировал на проигранный сет.

Джек Дрэйпер. Фото Reuters

Во второй партии уже пошла борьба на подаче Дрэйпера. Рубль демонстрировал супернастрой и сделал брейк, правда, потом отдал свою подачу, но и вернул подачу соперника. Согласитесь, что проигрывать 121-й ракетке мира, когда неделю назад ты победил лучшего теннисиста планеты, не особо логично. Но британец действительно был хорош. Во втором сете у Рублева были лучше показатели и по первой, и по второй подаче, и по невынужденным ошибкам (8 против 12), и по виннерсам (15 против 12).

После напряженных двух партий третья не стала менее интересной по накалу страстей. В решающем сете Рублев ушел с 0:3 по геймам, а потом шаг за шагом в достаточно тяжелом темпе брал уже свою подачу, и только в самом конце, в 12-м гейме, уже не чувствовалось сопротивления.

Если подводить итог, то игра была достаточно равной. Та разница, которую ожидаешь между игроками топ-10 и топ-130, почти не была заметна. Матч выдался нервным, особенно со стороны Андрея. Видимо, неделя отдыха после Белграда не пошла на пользу Рублеву, но главное — результат. Андрей вышел в третий круг, где сыграет либо с Дэниелом Эвансом, либо с победителем пары Дженсон Бруксби — Роберто Баутиста-Агут.

Карен Хачанов. Фото Global Look Press

Непростые времена для Карацева и Хачанова

Поражение Аслана Карацева в первом круге Мадрида от бельгийца Давида Гоффена (2:6, 5:7) стало 10-й неудачей россиянина в 12 матчах. Как сказал Шамиль Тарпищев «Чемпионату», «ему надо разбираться с тренером и возвращаться к продуктивной работе». Пока непонятно, надо ли возвращаться именно к Егору Яцыку, с которым он добился лучших результатов за всю карьеру, но очевидно — Аслану нужен тренер и наставник, который поможет ему вернуть уверенность на корте. Игрок-то он хороший и сейчас кажется немного потерянным.

У Карена Хачанова не менее красноречивая статистика: шестое поражение в семи матчах. Поражение на старте «мастерса» от француза Лукаса Пуиля не сказать что стало сенсацией, хотя Карен находится на 26-й строчке рейтинга ATP, а Лукас — на 174-й. Россиянин очень быстро и без особых шансов проиграл французу, который попал на турнир тоже посредством wild card. Чем можно объяснить сейчас такое выступление Карена? На самом деле теннисист, вероятно, пока не совсем готов к грунтовому покрытию. Чем медленнее поверхность, на которой он играет, тем хуже. Все-таки земля не его конек.

Остается только надеяться, что Аслан наконец-то стабилизирует свои отношения с тренером и вернется на прежний уровень, Карен — найдет свою игру, а Даниил Медведев — в полном здравии и с прежним мастерством вернется к нам на «Ролан Гаррос».