Звезды игнорируют «Мастерс» в Майами. Поможет ли это Медведеву взять титул?

Призовой фонд супертурнира снизился в два с половиной раза, организаторы объясняют это ограничениями для болельщиков.

Сегодня стартует первый круг «Мастерса» в Майами. Страсти вокруг этого комбинированного турнира кипят уже несколько недель. Игроки один за другим отказываются от выступления, а заявившиеся теннисисты в открытую говорят о низких ожиданиях. Сокращение общего призового фонда в 2,5 раза (6,68 миллиона долларов вместо 16,7) также не добавляет оптимизма. Но главная причина недовольства игроков заключается в календаре в условиях пандемии.

Деньги — это вторично

Турнир в Майами исторически шел «в комплекте» с турниром в Индиан-Уэллсе. Причем оба старта двухнедельные (начинались в начале марта). То есть игроки ехали в США минимум на три недели. Если ты рано вылетал, то мог потренироваться между турнирами. А после Майами начинался грунтовый сезон в Европе.

В этом году Индиан-Уэллс отменился. Майами перенесен на более поздний срок. Таким образом, европейцам надо ехать за тридевять земель на один турнир. Причем многие проиграют в первом же матче... А ради этого надо будет совершить длительный перелет и жить в «пузыре». Поэтому многие отказались заканчивать первую часть хардового сезона по классической схеме и решили сосредоточиться на подготовке к грунтовому покрытию. В мужской сетке так сделали более 30 игроков из топ-100, включая Новака Джоковича, Рафаэля Надаля, Роджера Федерера, Доминика Тима и Маттео Берреттини. Итальянец стал пятым игроком топ-10, который снялся с американского «Мастерса».

Так что дело совсем не в деньгах, уверен заслуженный тренер России, многолетний наставник Михаила Южного Борис Собкин.

— Деньги — это вторично, — объясняет специалист «СЭ». — Из-за сокращения призового фонда из 30 игроков от поездки в Майами могли отказаться один-два человека. И то не факт. Могу подтвердить на своем опыте: деньги — очень плохая мотивация. Она хороша в начале карьеры для ребят из не самых обеспеченных семей. Но как только игрок начинает зарабатывать, у него на счету что-то появляется, он начинает участвовать в турнирах не ради призовых. Им надо соревноваться, получать адреналин, доказывать свою силу. Я говорю про людей, которые чего-то добились. Конечно, я встречал и игроков, которых первые большие заработки сгубили. Они начинали хуже тренироваться и быстро выпадали из первой сотни.

Правда, сокращение призовых на американском «Мастерсе» действительно аномальное. Так, чемпион в одиночном разряде получит на 80% меньше, чем в 2019 году. 300 тысяч долларов вместо $ 1,354 миллиона. Организаторы объясняют такое резкое падение отсутствием нормальной билетной программы. Заполнять трибуны в Майами можно только на 20%.

В женской сетке потери поменьше. Кроме Серены Уильямс (последствия перенесенной стоматологической операции), с турнира снялись Каролина Мухова, Донна Векич, Барбора Стрыцова, Су-Вэй Се, Полона Герцог, Анастасия Павлюченкова и Патриция Мария Циг.

Без игроков «большой тройки»

Еще один интересный факт: впервые за 17 лет на «Мастерсе» не будет ни одного представителя «большой тройки» (Джокович — Надаль — Федерер). Последний раз такое случилось в Париже-2004, когда победа досталась Марату Сафину.

«Может быть, я несу импульсивную хрень. Но когда я вижу, что на «Мастерсе» в Майами не будет Роджера, Рафы, Новака, Доминика, Гаэля и Стэна, становится понятно, что в туре есть проблемы. #пузырь #призовые», — написал в Twitter 33-я ракетка мира француз Бенуа Пэр.

Но нет худа без добра. В этот раз у российских игроков есть хороший шанс выиграть «Мастерс». Именно Даниил Медведев (первый «сеяный») и Андрей Рублев (4-й) считаются фаворитами. Далее идут Стефанос Циципас и Александр Зверев, которые давно находятся в Северной Америке. На прошлой неделе они разыграли между собой титул в Акапулько. Победа в тяжелейшем матче досталась немецкому теннисисту. В Майами Зверев и Циципас вновь смогут встретиться друг с другом только в финале. Впрочем, как и Медведев с Рублевым.

Все россияне начнут борьбу за трофей с второго круга. Даниил Медведев выступит против победителя в паре Сэм Куэрри (США) — Ли Яньсунь (Китай). Андрей Рублев стартует матчем против Педро Мартинеса (Испания) или Тенниса Сандгрена (США).

Карен Хачанов (14-й «сеяный») во втором круге сыграет либо против Стива Джонсона (США), либо против Янника Ханфманна (Германия). Аслан Карацев, впервые в карьере получивший 17-й номер «посева», будет играть с победителем в паре Михаил Кукушкин (Казахстан) — Джек Дрэйпер (США).