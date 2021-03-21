«Мы и так всю жизнь шутим, что Аслан своими икрами должен «душить» всех»

Тренер Карацева — о мемах, самом сложном матче в Дубае, полезном поражении от Тима.

Россиянин Аслан Карацев впервые за 10 лет профессиональной карьеры выиграл турнир ATP. Это случилось на представительном турнире в Дубае, где наш теннисист начал свой путь с 1/32 финала (получив wild card). 27-летний Карацев обыграл Егора Герасимова, Даниэля Эванса (12-й «сеяный»), Лоренцо Сонего (17), Янника Синнера (16), Андрея Рублева (2) и Ллойда Харриса. Из шести матчей четыре были выиграны в решающем сете.

Благодаря первому в карьере крупному трофею, Карацев в понедельник первые поднимется в топ-30 рейтинга ATP, став 27-й ракеткой мира. Если кто-то забыл, год назад он занимал 263-ю строчку, а турнир в Дубае начал на 42-й позиции. Впереди Аслана ждет «Мастерс» в Майами (24 марта — 4 апреля), а затем стартует грунтовый сезон. Пока не совсем понятно, как этот переход отразится на россиянине, но очевидно, что сейчас он на таком подъеме, что ему по плечу любые задачи. Детали важнейшего успеха полуфиналиста Australian Open «СЭ» рассказал наставник Карацева Егор Яцык.

В матче с Рублевым пришлось поорать на Аслана

— Какие первые эмоции от победы в Дубае?

— Эмоции только положительные! Не только у нас с Асланом, но и у людей, которые поддерживают и помогают нам уже долгое время. Им огромное спасибо, они тоже делают большое дело. Все молодцы, работаем дальше. Как будем праздновать? Я уже взял себе бокал пива, Аслан пока на пресс-конференции (разговор состоялся почти сразу после победы в финале).

— После четырех трехсетовых матчей подряд Аслан выглядел свежим в финале? Чем это можно объяснить?

— Дело в мотивации и настрое. Осталось сделать последний шаг, поэтому надо было полностью отдаться в финале. Мы договорились, что он вообще не будет думать об усталости. Выходить играть на победу, выигрывать каждый мяч. Отмечу, что и сопернику не было проще. Он пробился в основную сетку через квалификацию, также сыграл ряд очень сложных матчей.

— Самая сложная игра на турнире?

— Каждая была тяжелой по своему. Где-то психологически, где-то физически он был не в лучших кондициях. Но самый трудный поединок все-таки был с Рублевым. Аслан показал очень хороший теннис в первом сете, в начале второго. В концовке второй партии подвели нервы, но он не сдался, боролся до конца. В конце третьего прилично занервничал, но за счет характера смог закончить этот матч в свою пользу.

— В игре с Рублевым помогло, что они вместе выступали на ATP Cup, играли в паре в Катаре?

— Не думаю, что это кардинально помогло. Возможно, психологически он почувствовал, что Андрей тоже живой человек, которого можно обыграть. Не более того.

— Что вы чувствовали когда при 5:4 в решающей партии Аслан подавал на матч и завязалась напряженная борьба?

— Был вместе с ним в игре. Пришлось на него поорать. Нервы давали о себе знать, нужно было привезти его в чувство. Что чувствовал? Хотелось побыстрее закончить матч победой и пойти отдыхать. Проиграть после 5:2 с двумя брейками было бы очень неприятно. Самое главное, что справились. Была отличная поддержка. В ОАЭ приехали два друга Аслана из Осетии — Эдуард и Азамат.

Если получится отобраться в Лондон — будет идеально

— Все эксперты и болельщики в шоке от бэкхенда Аслана, мощного форхенда в движении и чрезвычайно активного приема, когда он просто уничтожает первую подачу соперника. В этих элементах он был хорош всегда или реально прибавил за последнее время?

— Это не может взяться из ниоткуда. Безусловно, какие-то удары у него присутствовали и до нашей совместной работы. Но сейчас мы отрабатываем названные вами элементы каждый день, меняем игру. На третий год это стало приносить свои плоды.

— В понедельник Аслан станет 27-й ракеткой мира. Осознали уже это? Ваше установка попасть в топ-20 уже совсем близко.

— Да, осознал. Установка попасть в топ-20? Пока все идет удачно, стремимся попасть туда.

— В чемпионской гонке ATP он тоже закрепился в топ-5. Уже думаете о возможности выступить на итоговом турнире ATP в Лондоне?

— Об этом еще рано говорить. Это только начало сезона, по двум турнирам точно нельзя делать такие выводы. Будут меняться покрытия, соперники настраиваться на нас еще жестче. Так что если хотим пробиться в Лондон, то нужно еще прилично прибавить. Топ-5 — это хорошо на данный момент, но предстоит еще много работы. Если получится отобраться в Лондон — будет идеально. Но пока об этом не думаем, готовимся к следующему турниру.

— Помимо Майами какие еще турниры планируете играть в ближайшее время?

— В Майами Аслан летит один, у меня не получилось открыть визу. После этого начнем подготовку к грунтовому сезону. Заявились на турнир в Италии (ATP-250), но не факт, что сыграем там. Нужно плавно вкатиться в игру на новом покрытии. Велика вероятность, что первый турнир после Майами сыграем в Монте-Карло (12-18 апреля).

— Недавно у вашего подопечного было обидное поражение от Доминика Тима в Катаре, когда он выиграл первый сет. О чем говорили с ним после той игры?

— Возможно, это поражение было к лучшему. Немного стала теряться концентрация, пропал азарт, чувствовалось что после Australian Open произошли изменения. Это был не тот Аслан. Сказал ему, что если он хочет прогрессировать, то нужно только добавлять в работе, а не останавливаться на достигнутом. Нужно забыть про Мельбурн, работать изо дня в день, отключиться от всех посторонних дел и сосредоточиться исключительно на теннисе.

Русский теннис на подъеме

— Сейчас болельщики делают много мемов про мощные икры Аслана. Попадались те над которыми вы вместе посмеялись от души?

— Мы и так всю жизнь шутим, что он своими икрами должен «душить» всех. Это наша старая тема, уже, наверное, забытая. Над мемами пока вместе не смеялись, но мне попадались пару забавных.

— Последние результаты как-то помогли найти новых личных спонсоров? Есть сейчас движение в эту сторону?

— На данный момент нет. Что будет дальше — посмотрим. Пока концентрируемся на результате.

— Есть идея активнее развивать его соцсети (35 тысяч подписчиков в инстаграм, 4 тысячи читателей в твиттере)?

— Очень много идей как двигаться дальше и развиваться. Речь не только про соцсети, но решения должен принимать он. Сейчас его ход. Если Аслан доверит что-то конкретное мне, то будем пробовать.

— Семь последних крупнейших турниров ATP выиграли российские теннисисты. Русский теннис на подъеме или это скорее совпадение, что отдельные личности выстрелили?

— Русский теннис, безусловно, на подъеме. Великолепные игроки. Четыре человека в топ-30, два в топ-10. Все только идут вперед. Теперь ждем победы на турнире «Большого шлема», медалей на Олимпиаде в Токио и в конце года, возможно, триумфа на Кубке Дэвиса.

Очень приятно наблюдать за всеми. У каждого своя история, своя школа, разный стиль игры. Высочайшая конкуренция. Каждый смотрит друг на друга и пытается расти. Круто, что парни постоянно друг друга поздравляют, желают побед. Какой-то зависти я не чувствую. Очень приятно находиться в таком коллективе.

— Продолжит ли Аслан играть в паре с Рублевым?

— Хороший вопрос. Учитывая, что они не проиграли ни одного сета в Катаре — перспектива у этого дуэта хорошая. Но конкретно ничего сказать не могу, от меня мало что зависит в этой истории. Будем обсуждать это момент.