Медведев взял титул в Марселе. Теперь он вторая ракетка мира

Россиянин Даниил Медведев в финале турнира АТР в Марселе обыграл француза Пьера-Юга Эрбера со счетом 6:4, 6:7, 6:4. Новую неделю он начнет в статусе второй ракетки мира.

Турнир ATP Open 13 Provence. Финал

Даниил Медведев (Россия, 1) — Пьер-Юг Эрбер (Франция) — 6:4, 6:7 (4:7), 6:4

Итак, тест на психологическую устойчивость длиной в две недели Медведев успешно прошел. Причем такой вывод можно было сделать уже после полуфинала с австралийцем Мэттью Эбденом, который во втором сете отказался продолжать борьбу из-за травмы.

Таким образом, Даниил сэкономил силы перед матчем за титул, который мог стать для него первым в сезоне. Но дело даже не в этом — на предыдущей неделе в Роттердаме было много шумихи вокруг того, что Медведев теоретически мог стать второй ракеткой мира, но проиграл первый же матч. Прошло немного времени, ажиотаж вокруг россиянина спал, сам он перевел дух и со второй попытки выполнил эту задачу. Новую неделю он начнет на втором месте в рейтинге АТР, и это историческое достижение. Со времен Ллейтона Хьюитта в 2005-м в топ-2 неизменно входили только представители так называемой большой четверки — Роджер Федерер, Рафа Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей.

Медведев против обладателя «Супершлема»

Как долго Медведев задержится на этой позиции и сделает ли он последний шаг к мировой вершине, рассуждать еще рано. Но первый матч в новом статусе он уже провел. И этот матч получился очень тяжелым.

Кстати, соперник у него был не так прост, как могло показаться на первый взгляд. Да, француз Пьер-Юг Эрбер занимает лишь 93-е место в рейтинге АТР, но при этом игрок он очень опытный. Два года назад стоял в списке лучших игроков мира 36-м, вместе со сборной Франции в 2017-м брал Кубок Дэвиса.

Также Эрбер считается одним из лучших специалистов планеты по парной игре — в дуэте с Николя Маю он является обладателем карьерного «Супершлема», то есть победителем всех четырех «мэйджоров» и итогового турнира. Уже в Марселе француз победил еще недавно входившего в топ-10 японца Кеи Нисикори, а в четвертьфинале — пятую ракетку мира Стефаноса Циципаса из Греции. Кстати, и Медведева он обыгрывал — на «Ролан Гарросе» два года назад.

Для Эрбера одиночный финал вышел домашним, но лишь формально. Сам Медведев накануне обратил внимание на этот фактор, назвав отсутствие зрителей в данном случае плюсом для себя — французские болельщики неистово поддерживали бы своего теннисиста. Но вместо них на трибунах сидели лишь картонные фигуры.

Пушка на подаче

Впрочем, обстановка на корте поначалу была не слишком горячей. Известный своей эмоциональностью Медведев за первый сет лишь один раз пошел качать права — ему показалось, что после красивой атаки из тяжелого положения мяч зацепил линию, а не упал рядом с ней. Момент и правда был спорный, да и ситуация непростая — Медведев было повел, взяв чужую подачу, но тут же позволил Эрберу обратный брейк, а в следующем розыгрыше и случился этот эпизод. Стоит отметить, что заводил себя Медведев не зря — гейм вышел затяжным, и Даниил сумел снова его забрать.

В стартовом сете Медведев был невероятно стабилен на подаче. Эрберу порой могло казаться, что на противоположной стороне корта теннисная пушка — 85 процентов точности на первом мяче, хорошая скорость. И неслучайно на приеме Медведеву удалось выиграть мячей в два раза больше оппонента. Это и стало залогом успеха.

Building a new winning streak in Marseille ?



Make that ? ATP Tour singles titles for @DaniilMedwed! ?



?: @TennisTV | @Open13 pic.twitter.com/0nmhphz8En — ATP Tour (@atptour) March 14, 2021

Вот только стоило лишь во второй партии Медведеву снизить эффективность первой подачи, как у Эрбера тут же стали возникать шансы. Француз, чем-то похожий на Даниила по манере игры, начал навязывать борьбу на втором мяче, контратаковать. Медведеву пришлось по ходу сета отыграть три брейк-пойнта. Впрочем, в итоге соперники держали свою подачу вплоть до тай-брейка. Там Медведев повел 4:2, но после этого уступил пять розыгрышей подряд.

Когда третья партия пошла в том же ключе, что и вторая, стало ясно — судьбу титула решит единственный брейк. И Медведев, и Эрбер бомбили друг друга подачами, показывая отменную статистику, и методично забирали «свои» геймы один за одним. Но до второго тай-брейка дело не дошло. В решающий момент Даниил показал, почему именно он у вершины мирового рейтинга, а его соперник в конце первой сотни, — он включился, заработал два матчбола и первый же реализовал.

Для Медведева это 10-й титул в карьере и первый в сезоне. Он принял своеобразную эстафету у Андрея Рублева, который неделю назад выиграл турнир в Роттердаме.