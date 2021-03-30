Модель раскрыла заговор против Джоковича. Ей предлагали за деньги соблазнить звезду тенниса

25-летняя сербка Наталья Щекич отказалась от 60 тысяч евро ради того, чтобы сохранить репутацию первой ракетки мира.

Против лучшего теннисиста мира Новака Джоковича существует заговор с целью разрушить его репутацию, семью и карьеру. Об этом заявила сербская модель Наталья Щекич. 25-летняя женщина рассказала в СМИ, что некий человек из Лондона предлагал ей 60 тысяч евро за то, чтобы она соблазнила звездного спортсмена и сняла секс с ним на камеру. Щекич гордо отказалась от участия в провокации, и теперь ее обвиняют в том, что она делает черный пиар на имени примерного семьянина Джоковича.

Дочь Тигрицы

Наталья Щекич — дочь скандально известной Анабелы Щекич по прозвищу Тигрица. Анабела — бывшая белградская медсестра, ставшая звездой реалити-шоу, а затем получившая условный срок за шантаж местного бизнесмена компрометирующими видео. Сербские СМИ уверяют, что именно Тигрица придумала историю с соблазнением Джоковича, для того чтобы раскрутить модельную карьеру Натальи. Щекич-старшая обвинения опровергает, и многие действительно верят, что против первой ракетки мира существует заговор — слишком часто он в последнее время попадает в разные неприятные истории.

В начале марта в интервью таблоиду Svet-Scandal Щекич-младшая заявила, что знакомый менеджер сделал ей в Лондоне неожиданное предложение. «Он назначил встречу, и я думала, что речь пойдет о модельном бизнесе, — рассказала Наталья. — Но он сказал мне: «Ты должна соблазнить Новака, занять с ним сексом и снять это на видео». Я подумала, что это розыгрыш, что где-то рядом находится скрытая камера и сейчас мы все посмеемся. Но менеджер говорил серьезно. Он пообещал мне 60 тысяч евро и оплаченное путешествие в любую точку мира». Однако идея женщине категорически не понравилась.

— Я почувствовала себя униженной, — отметила 25-летняя Щекич. — О моделях говорят разное, но я хочу зарабатывать на жизнь честным трудом. Вы что, предлагаете мне переспать с кем-то за деньги? Я хотела врезать этому менеджеру, но мы находились в общественном месте. Так что я просто встала, собрала вещи и ушла. Надеюсь, что для адского плана не нашли другую девушку. Потому что это несправедливо по отношению к Новаку. Джокович идеален, он примерный человек и отличный семьянин.

Есть ли заговор против Новака?

Джокович женат на своей школьной подруге Елене Ристич с 2014 года, в этом браке родились двое детей. Два года назад Елена не приехала на Уимблдон, чтобы болеть за своего супруга, и это стало поводом для слухов о семейных проблемах звезды тенниса. Но Джокович категорически опроверг эти сообщения, заявив: «Я понимаю, что людям интереснее читать, что Ноле и Елена разводятся, чем-то, что Ноле и Елена любят друг друга. Но такие публикации никак не повлияют на наш брак и наше семейное счастье»

Тем не менее у болельщиков Джоковича есть основания подозревать, что в мире тенниса много людей, желающих разрушить блестящую карьеру Новака любимыми средствами. В прошлом звездного серба хейтили за увлечение здоровым питанием и пристрастие к нетрадиционным ментальным практикам. Но во время коронавирусных каникул критики получили дополнительный повод. Во время выставочного турнира в Задаре, организованного Новаком, произошел ряд заражений ковидом игроков и болельщиков. Джоковича, который заболел сам, обвинили в безответственности и пренебрежением правилами безопасности. Тогда его не ругал только ленивый.

Затем последовал скандал с попаданием мячом в судью на US Open. Сербские болельщики были уверены, что женщина-лайнсмен, которую случайно задел Джокович, специально изображала несусветные страдания, добиваясь снятия с турнира первой ракетки мира. Все эти события привели Новака к идее создания независимого профсоюза игроков. Но предложение было встречено в штыки Ассоциацией теннисистов-профессионалов, в результате чего Джокович окончательно угодил в ряды оппозиционеров, и любой инцидент с его участием начал восприниматься как нечто невообразимое. Например, когда Новак из-за мозоли не вышел на выставочный матч в Аделаиде, его обвинили чуть ли не в диверсии.

Дает ли это все основания думать, что ради свержения Джоковича, который находится во главе рейтинга ATP рекордные 314 недель, недоброжелатели готовы на все, включая соблазнение моделью и публикацию интимного видео в СМИ? Это сложно утверждать наверняка, но вероятность, что за проектом с сексом на камеру стоят люди из мира тенниса, крайне низка — слишком уж это изощренный вариант. При этом мы не знаем всех нюансов коммерческой деятельности Ноле вне корта. Джокович заработал в теннисе очень большие деньги, и вокруг звезды огромное количество авантюристов, для которых шантаж — обычное дело. Ну, и, конечно, самой Наталье Щекич и правда ничего не стоило самой придумать историю с «негодяем-менеджером» от начала и до конца.