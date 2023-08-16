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Сегодня, 21:15

Медведев вышел на своего ненавистника в Цинциннати. Битва двух русских будет принципиальной!

Медведев в двух сетах победил Музетти во втором круге турнира в Цинциннати
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Теннисист Даниил Медведев
Даниил Медведев.
Фото Getty Images
Даниил успешно начал движение по сетке турнира категории 1000 в США.

ATP 1000. Цинциннати. 1/16 финала
Даниил Медведев (Россия, 3) — Лоренцо Музетти (Италия, 18) — 6:3, 6:2

Турнир на северо-востоке США стартовал для россиян неудачно. Из сетки последовательно выбыли Роман Сафиуллин, Александр Шевченко, Андрей Рублев, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Анна Блинкова, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анастасия Потапова, а до начала соревнований из одиночного разряда снялся Карен Хачанов. Последней из русских могикан в Огайо осталась Дарья Касаткина. А в среду в борьбу вступил лучший теннисист России Даниил Медведев — и в следующем круге ему будет противостоять принципиальный соперник.

Даниил Медведев. Медведев укротил ветер. Россиянин дошел до четвертьфинала «мастерса» в Торонто, не потеряв ни сета

Неловкий старт

Даниил на фоне неудач других соотечественников провел второй круг турнира (и первый для себя) максимально уверенно. Соперником был 21-летний итальянец, у которого пока нет больших титулов. На турнирах «Большого шлема» он доходил в лучшем случае до 1/8 финала, но летом дошел до 15-го места в мировом рейтинге и имел неплохие 38% побед в матчах против игроков топ-10.

И ведь началось для Даниила все максимально неприятно. В первом же гейме на своей подаче он допустил брейк и быстро отдал подачу, побежав к сетке на втором мяче. Но россиянин тут же «замазал» ошибку — и взял следующий гейм под ноль. Музетти принял стиль игры Медведева с длинными обменами на задней линии и даже долгое время выдерживал давление. Особенно тяжелым стал шестой гейм, в котором дошло до счета «ровно» четыре раза, но итальянец удержал подачу.

Теннисист Даниил Медведев
Даниил Медведев.
Фото Getty Images

Медведев включил активный режим

Но на этом моменте свой запас прочности он израсходовал, и когда в следующем гейме на своей подаче вел 40:15, то разбазарил преимущество и позволил себя добить. Он вообще играл довольно пассивно и старался играть от соперника, что в случае с Даниилом чревато — переиграет и уничтожит. Рвать ритм итальянец не решался, отсюда и в три раза меньше активно выигранных мячей по итогам сета. В итоге у Медведева соотношение виннеров и ошибок 19:21 против 7:22 у оппонента.

После первой партии 6:3 Музетти так и не смог прийти в себя. Злился, лупил по мячу со всей дури, что не помогало точности, допускал двойные. Впрочем, и у Лоренцо были шансы зацепиться за медведевские геймы — но, когда до брейк-поинта оставался шаг, Даню выручала точная подача. Ее у итальянца как раз совсем не было, и активным приемом Даниил его подавил. Сам третий «сеяный» турнира не назвал свою победу комфортной — так как в Цинциннати непростые условия. Влажность и жара около 30 градусов.

Теннисист Александр Зверев
Александр Зверев.
Фото USA Today Sports

Следующий матч будет злым

Намного интереснее будет матч 1/8 финала Медведева, в котором он встретится с немцем Александром Зверевым (последний прошел Нисиоку 7:5, 6:4). Этот матч стоит включить даже тем, кто теннисом интересуется от случая к случаю во время турниров «Большого шлема«. Почему? Зверев трижды подряд в этом году проиграл Медведеву, и один из матчей, в Монте-Карло, завершился скандалом после ухода Даниила в туалет. Просто приведем цитаты.

Зверев: «Он один из самых нечестных игроков в мире. Я очень серьезно отношусь к честной игре и спортивной этике. Он же этого не делает. Он берет туалетный перерыв, когда этого нельзя делать. Есть тысяча ситуаций, в которых он чувствует, что я начал играть лучше, и он каждый раз пытается что-то предпринять. Я крайне разочарован им как спортсменом».

Даниил Медведев (слева) и&nbsp;Александр Зверев. Медведев дал отповедь Звереву. Россиянин готов к вражде с немцем

Медведев: «Да, когда Саша проигрывает, можно найти 25 его интервью, в которых он говорит довольно странные вещи. Он живет в своем собственном мире. Когда он говорит что-то о нечестной игре... Прекрасно. В зеркало на себя посмотри».

После этого Даниил уже успел деклассировать острого на язык немца в Риме. Хоть ребята на словах вроде бы помирились, наверняка Александр выйдет на корт злым. Тем более что у него непростой период в жизни — очередная подруга обвинила его в семейном насилии.

Теннис
Даниил Медведев
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