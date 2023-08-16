Медведев вышел на своего ненавистника в Цинциннати. Битва двух русских будет принципиальной!

Даниил успешно начал движение по сетке турнира категории 1000 в США.

ATP 1000. Цинциннати. 1/16 финала

Даниил Медведев (Россия, 3) — Лоренцо Музетти (Италия, 18) — 6:3, 6:2

Турнир на северо-востоке США стартовал для россиян неудачно. Из сетки последовательно выбыли Роман Сафиуллин, Александр Шевченко, Андрей Рублев, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Анна Блинкова, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анастасия Потапова, а до начала соревнований из одиночного разряда снялся Карен Хачанов. Последней из русских могикан в Огайо осталась Дарья Касаткина. А в среду в борьбу вступил лучший теннисист России Даниил Медведев — и в следующем круге ему будет противостоять принципиальный соперник.

Неловкий старт

Даниил на фоне неудач других соотечественников провел второй круг турнира (и первый для себя) максимально уверенно. Соперником был 21-летний итальянец, у которого пока нет больших титулов. На турнирах « Большого шлема » он доходил в лучшем случае до 1/8 финала, но летом дошел до 15-го места в мировом рейтинге и имел неплохие 38% побед в матчах против игроков топ-10.

И ведь началось для Даниила все максимально неприятно. В первом же гейме на своей подаче он допустил брейк и быстро отдал подачу, побежав к сетке на втором мяче. Но россиянин тут же «замазал» ошибку — и взял следующий гейм под ноль. Музетти принял стиль игры Медведева с длинными обменами на задней линии и даже долгое время выдерживал давление. Особенно тяжелым стал шестой гейм, в котором дошло до счета «ровно» четыре раза, но итальянец удержал подачу.

Даниил Медведев. Фото Getty Images

Медведев включил активный режим

Но на этом моменте свой запас прочности он израсходовал, и когда в следующем гейме на своей подаче вел 40:15, то разбазарил преимущество и позволил себя добить. Он вообще играл довольно пассивно и старался играть от соперника, что в случае с Даниилом чревато — переиграет и уничтожит. Рвать ритм итальянец не решался, отсюда и в три раза меньше активно выигранных мячей по итогам сета. В итоге у Медведева соотношение виннеров и ошибок 19:21 против 7:22 у оппонента.

После первой партии 6:3 Музетти так и не смог прийти в себя. Злился, лупил по мячу со всей дури, что не помогало точности, допускал двойные. Впрочем, и у Лоренцо были шансы зацепиться за медведевские геймы — но, когда до брейк-поинта оставался шаг, Даню выручала точная подача. Ее у итальянца как раз совсем не было, и активным приемом Даниил его подавил. Сам третий « сеяный » турнира не назвал свою победу комфортной — так как в Цинциннати непростые условия. Влажность и жара около 30 градусов.

Александр Зверев. Фото USA Today Sports

Следующий матч будет злым

Намного интереснее будет матч 1/8 финала Медведева, в котором он встретится с немцем Александром Зверевым (последний прошел Нисиоку 7:5, 6:4). Этот матч стоит включить даже тем, кто теннисом интересуется от случая к случаю во время турниров « Большого шлема « . Почему? Зверев трижды подряд в этом году проиграл Медведеву, и один из матчей, в Монте-Карло, завершился скандалом после ухода Даниила в туалет. Просто приведем цитаты.

Зверев: «Он один из самых нечестных игроков в мире. Я очень серьезно отношусь к честной игре и спортивной этике. Он же этого не делает. Он берет туалетный перерыв, когда этого нельзя делать. Есть тысяча ситуаций, в которых он чувствует, что я начал играть лучше, и он каждый раз пытается что-то предпринять. Я крайне разочарован им как спортсменом».

Медведев: «Да, когда Саша проигрывает, можно найти 25 его интервью, в которых он говорит довольно странные вещи. Он живет в своем собственном мире. Когда он говорит что-то о нечестной игре... Прекрасно. В зеркало на себя посмотри».