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Медведев не спешит в Америку. Почему россиянин снялся с турнира в Вашингтоне?

Сергей Подушкин
Обозреватель
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Теннисист Даниил Медведев
Даниил Медведев.
Фото AFP
Даниил начнет свою самую любимую серию турниров на неделю позже, чем планировал.

Лучший теннисист России Даниил Медведев на этой неделе должен был сыграть на ATP 500 в Вашингтоне, но снялся за несколько дней до начала турнира. Неужели виновата травма? Официальных объяснений пока не последовало, но, похоже, повода для опасений нет — просто Даниил после изматывающей первой половины 2023 года решил взять паузу побольше для отдыха с семьей, восстановления и тренировок перед двумя американскими «мастерсами» и Открытым чемпионатом США. И, надо признать, он довольно весело проводит время в Европе.

Можно ли пропустить тренировку?

Медведеву есть от чего уставать. Никогда прежде он не проводил первую половину сезона столь интенсивно. К середине июля он одержал уже больше побед, чем за весь прошлый сезон (46 против 45), провел 55 матчей и завоевал пять титулов — в Роттердаме, Дохе, Дубае, Майами и Риме. Кроме того, на его счету финал в Индиан-Уэллс и полуфиналы в Аделаиде и на Уимблдоне. Мягко говоря, насыщенный график — даже лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас в нынешнем сезоне провел всего 51 официальную игру, выиграв 47 встреч. Что уж говорить о сербе Новаке Джоковиче, ограничившемся 38 матчами в 2023-м.

Теннисист Даниил Медведев с женой Дарьей и дочерью
Фото Соцсети

При этом не стоит забывать, что в конце прошлого года Медведев впервые стал отцом. Понятно, что жена Дарья с дочерью Алисой старается сопровождать Даниила на турнирах (в частности, они были на Уимблдоне, где в матче за выход в финал россиянин уступил Алькарасу), но все же вне соревнований можно больше концентрироваться на семье. Так, на днях Дарья опубликовала видео, как Даниил гуляет с 10-месячной дочерью в коляске, а сам теннисист в конце прошлой недели запостил в социальных сетях фото с Алисой, сделанное в открытом бассейне.

Кроме того, не чурается он и светских и развлекательных мероприятий. Так, чуть больше недели назад он посетил концерт канадского певца The Weeknd в Ницце, не забыв подшутить в посте об этом событии о Каспере Рууде — норвежец является фанатом Эйбела Макконена Тесфайе, известного как The Weeknd. Также Медведев был замечен среди гостей на дне рождения дочери Даниила Квята в компании самого российского пилота, двукратного чемпиона мира «Формулы-1» голландца Макса Ферстаппена и британского гонщика Ландо Норриса.

Эмоции Даниила Медведева после поражения от&nbsp;Карлоса Алькараса. Медведева не спасло даже пижонство Алькараса. Россиянин обидно проиграл в полуфинале Уимблдона

Не забывает Медведев и троллить своего тренера. «Пожалуйста, можем мы пропустить завтрашнюю тренировку?» — спросил он у Жиля Сервары во время прямого эфира наставника в социальных сетях. Конечно, понятно, что в каждой шутке есть лишь доля шутки — отдых порой затягивает. С другой стороны, в профессионализме 27-летнего российского теннисиста сомнений нет — вместе с тренером они наверняка знают, как грамотно выстроить тренировочный график с прицелом на US Open.

Теннисист Даниил Медведев
Фото AFP

Надо сыграть как в 2021-м

Примечательно, что в Вашингтоне Даниил не играл с 2019 года, когда уступил в финале австралийцу Нику Кирьосу. Но в 2020-м в конце июля — начале августа тур был на «паузе» из-за ковида, в 2021-м в это время Медведев выступал на Олимпиаде в Токио, а в прошлом сезоне предпочел столице США мексиканский Лос-Кабос, где, кстати, завоевал чемпионский титул.

Однако в 2022-м россиянин, напомним, вообще не был допущен до Уимблдона — пауза между турнирами в Галле и Лос-Кабосе тогда составила более месяца. Сейчас же Даниил не просто сыграл, а показал за явным преимуществом лучший результат в уимблдонской карьере — дошел до полуфинала. Возможно, столь сильное выступление на травяном «Большом шлеме» и заставило Медведева скорректировать изначальный турнирный график, отказавшись от Вашингтона, где он должен был получить первый номер «посева».

Даниил Медведев в&nbsp;полуфинале Уимблдона против Карлоса Алькараса 14&nbsp;июля в&nbsp;Лондоне. «Старайся больше». Медведев после лучшего Уимблдона в карьере

По сути в случае участия в Вашингтоне игровая пауза россиянина должна была составить всего 17-18 дней, а ведь требуется еще время на перелет из Европы в Америку и акклиматизацию. Так что разумно сконцентрироваться на «мастерсах» в Торонто и Цинциннати, а потом на US Open, за которые при идеальном раскладе можно заработать 4000 очков. В 2021-м, кстати, Даниил, взяв титулы в Торонто и на Открытом чемпионате США и дошел до полуфинала в Цинциннати, набрав на этом отрезке 3360 баллов. В то время как в 2022-м, несмотря на титул в Лос-Кабосе, собрал всего 800 очков. Поэтому ему не так и много баллов надо защищать, а успехи вернут шанс побороться за звание первой ракетки мира по итогам года с Джоковичем и Алькарасом. Кстати, Новак уже снялся с «мастерса» в Торонто, немного облегчив задачу россиянину.

Теннис
Даниил Медведев
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