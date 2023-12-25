Джокович помог звезде британского тенниса избежать наказания за допинг. Битва заняла больше года

Адвокаты доказали, что причиной положительного теста Тары Мур на стероиды стало «зараженное мясо».

31-летняя уроженка Гонконга Тара Мур, выступающая под флагом Великобритании, может возобновить теннисную карьеру после оправдания по допинговому делу. В мае 2022 года известная «парница» получила обвинения в употреблении стероидов после положительного теста на турнире в Колумбии. Разбирательство длилось более 19 месяцев, но в итоге доказано, что спортсменка не употребляла запрещенных веществ, а во всем виновата «зараженная говядина», которой британка неосмотрительно питалась во время соревнований в Боготе. Профсоюз игроков PTPA, который помог Мур выиграть апелляцию, теперь публикует жесткие комментарии в адрес антидопинговых органов. Однако у ВАДА еще есть возможность пересмотреть вердикт международной федерации через арбитраж.

19 месяцев потерянного времени

На момент отстранения Мур являлась 83-й ракеткой мира в парном разряде и была сильнейшей парницей Великобритании. В личном рейтинге она никогда не поднималась в первую сотню, но является достаточно известной спортсменкой. Правда, прославилась она не своими результатами, а заявлениями вне корта. Так Тара активно рассказывала в СМИ о проблемах теннисисток из-за менструаций, а также сделала резонансное заявление об оскорблениях с трибун во время выступления на Уимблдоне. Однажды один из болельщиков выкрикнул с трибуны, что Тара — «сука», а организаторы отказались удалять его со стадиона, несмотря на просьбу спортсменки. На том самом злополучном турнире WTА-250 в Боготе Мур в паре с американкой Эминой Бекташ дошла до финала.

В апреле в пробе Тары нашли сразу два стероида — болденон и нандролон. Это традиционный набор, позволяющий спортсменам объявлять себя жертвами «зараженного мяса». Стероиды иногда используются в животноводстве для увеличения массы скота. В большинстве стран такие методы запрещены, однако по факту отдельные фермеры, особенно в странах Латинской Америки, игнорируют рекомендации. В теннисе тема «пищевого отравления» стероидами возникает постоянно. Одновременно с Мур в Боготе была поймана чилийка Барбара Гатика. В августе был отстранен чилиец Фелипе Эрнандес, сдавший положительный тест на нандролон на турнире в Эквадоре. В 2020 году колумбийский теннисист Роберт Фар сумел избежать наказания за болденон, доказав, что его положительный тест на этот препарат вызван «зараженным продуктом».

Справедливости ради, теннисные федерации давно просили игроков быть осторожными с употреблением мяса в «опасных регионах». Тем не менее Тара не чувствует за собой вины. «19 месяцев. 19 месяцев потерянного времени. 19 месяцев моя репутация, мой рейтинг, мои средства к существованию постепенно таяли, — эмоционально отреагировала британка на свое оправдание. — 19 месяцев эмоционального стресса. 19 месяцев пришлось ждать, чтобы я и моя команда наконец-то получили ответ, который знали с самого начала. На восстановление рейтинга и набор формы после того, через что мы прошли, уйдет более 19 месяцев. Но мы вернемся сильнее, чем когда-либо. Спасибо всем за сообщения и поддержку. Надеюсь увидеть вас на теннисном корте в 2024 году».

Тара Мур. Фото Global Look Press

Последствия несправедливого наказания не изменить

Вместе с Мур оправдана и Барбара Гатика. Правда, чилийка не сможет вернуться на турниры до 2025 года, поскольку над ней еще висит обвинение в коррупции. в 2016-м она сыграла подозрительный матч, результат которого, возможно, был предопределен сделкой с нелегальными букмекерами. Но допинговые обвинения и с Гатики, и с Мур сняты Независимым дисциплинарным трибуналом, который установил, что нет «никакой вины или халатности теннисисток в связи с неблагоприятными результатами допинг-теста». Британка Мур с самого начала утверждала, что за всю свою карьеру она никогда сознательно не принимала запрещенные вещества. Но из-за бюрократических процедур потеряла более года своей карьеры.

За болденон и нандролон полагается дисквалификация о двух до четырех лет. Однако спортсменам довольно часто удается доказать, что они стали жертвами «зараженного мяса». Правда, не надо думать, что арбитры верят подсудимым на слово. Обычно требуются чеки из магазинов или ресторанов. Адвокаты Роберта Фара вообще разыскали мясоперерабатывающий завод на севере Колумбии, откуда была поставлена говядина. И его представители подтвердили — на животноводческих фермах в этом регионе продолжают использовать стероиды, несмотря на их формальный запрет. В общем, в случае с Мур 19 месяцев ушли не только не перекладывание бумажек. Тем не менее скорость судопроизводства все равно вызывает большие вопросы.

«PTPA рад за нашу подругу Тару, которая выиграла апелляцию, — говорится в заявлении профсоюза. — Она полностью реабилитирована, без каких-либо оговорок. Однако эта победа не обошлась без потерь. Решение принято после 19 месяцев публичного позора, 19 месяцев потери рейтинга, 19 месяцев отсутствия призовых и 19 месяцев поиска денег на адвокатов. К сожалению, не существует волшебной палочки или машины времени, которая могла бы аннулировать последствия несправедливого наказания. Трудно назвать это победой в таких обстоятельствах. Это еще одна причина, по которой PTPA старается помочь таким игрокам, как Мур. Мы противостоим изначально несправедливой системе и надеемся ее изменить».

Новак Джокович. Фото Reuters

Эти люди не понимают спорт

Неповоротливость антидопинговых органов совсем недавно критиковала и бывшая первая ракетка мира Симона Халеп, которая тоже ждала вердикта по своему допинговому делу больше года. Медлительность при рассмотрении обвинений в употреблении «запрещенки» действительно одно из вопиющих нарушений прав спортсменов в нынешней системе борьбы за чистоту спорта. В большинстве видов спорта взрослая карьера атлета на топ-уровне составляет 10-15 лет (а в некоторых случаях и того меньше). На пик своих возможностей спортсмен порой выходит на один-два года. И если на этот период приходятся допинговые разбирательства, это полное крушение всех планов и надежд.

Изначально вся система спортивного правосудия создавалась по принципам арбитража. Субъекты хозяйственной деятельности порой выясняют, кто прав, а кто виноват, на протяжении десятилетий. Но такой темп категорически неприемлем для атлетов. Кроме того, в арбитраже отсутствует презумпция невиновности — бремя доказательств лежит на обвиняемом и происходит за его счет. Если у спортсмена нет денег на вскрытие пробы В, на подачу апелляции или на дополнительные экспертизы, ему гораздо проще и дешевле признать свою вину и отбыть дисквалификацию, чем бороться за свое честное имя. Тем более что добровольное признание вины засчитывается как смягчающее обстоятельство.

Однако допинговые дела — это не просто профессиональные споры, это судьбы реальных людей с уникальными талантами. И речь вообще не о том, чтобы сгладить противоречия и замять конфликты. И поэтому вся созданная в последние 20 лет репрессивная машина антидопинга имеет мало отношения к справедливости. Легенда тенниса Новак Джокович недавно назвал методы работы ВАДА «постыдным шоу». «Вы знали, что антидопинговое агентство является частной компанией? — задался вопросом серб. — Нам следует подумать о том, чтобы в теннисе появилась собственная организация для подобных вопросов. Я ничего не скрываю, но всему есть предел. Люди, которые это устроили, не понимают, что происходит на корте. Они не понимают спорт. Они не понимают, где находятся».