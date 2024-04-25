Карацев внезапно вернулся на корт. Он восстановился после травмы намного быстрее, чем ожидалось

В Мадриде россиянин улыбался, несмотря на обидное поражение и большие потери в рейтинге.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Фабиан Марожан (Венгрия) — Аслан Карацев (Россия) — 7:6 (8:6), 7:6 (7:2)

Российский теннисист Аслан Карацев обиднейшим образом проиграл матч первого круга «мастерса» в Мадриде венгру Фабиану Марожану и теперь, скорее всего, вылетит из топ-90 в рейтинге ATP, но даже это не испортило ему настроение. Понять позитивный настрой Карацева можно, ведь в начале января он получил тяжелую травму колена, перенес операцию и, по прогнозам, должен был вернуться в тур не раньше июля. Однако сумел это сделать намного быстрее.

Три месяца лечения вместо шести

Прошлый год 30-летний Карацев завершил 35-й ракеткой мира. И главное, после непростого сезона-2022 вновь, пусть и не на каждом турнире, заиграл на очень высоком уровне. В частности, он дошел до полуфинала «мастерса» в Мадриде и до финала ATP 500 в Токио. Определенные опасения вызывало уже второе расставание с его тренером Егором Яцыком в конце 2023-го, но определенные выводы можно было делать только после первых турниров нынешнего сезона.

Увы, 2 января Карацев в матче с австралийцем Джейсоном Кублером в Брисбене в начале решающего сета неудачно упал, повредив правое колено. Он долго лежал на корте, после чего его увезли на инвалидной коляске. Показалось, что повреждение очень серьезное. И хотя поначалу появились позитивные новости о сроках восстановления, в реальности все закончилось хирургическим вмешательством. «Карацеву предстоит операция на этой неделе. После нее он пропустит полгода, если считать с восстановлением. Очень обидно», — заявил тогда ТАСС президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. И действительно, теннисист отправился в Мюнхен, где и был в середине января прооперирован.

Фото Global Look Press

«2024 год для меня начался не лучшим образом. После травмы, полученной в Брисбене, во вторник у меня была операция на колене. Ваши сообщения и пожелания держат меня в невероятном позитиве. Большое спасибо врачам за заботу. Я высоко ценю невероятную поддержку от моей команды, семьи, друзей и болельщиков. Рад поделиться, что операция прошла успешно и я полон позитива. Уверен, что вернусь еще сильнее», — написал на страничке в социальной сети сам Аслан 20 января.

«Когда я только получил травму, мне в больнице сказали: «Да все нормально! Недели две поболит и все!» Я как бы выдохнул, обрадовался. Обошел трех врачей в Австралии, они начали говорить, что нужна операция. В итоге я послал свои снимки в Лондон и Германию, там сказали — не нужна. Из-за этого я был в подвешенном состоянии. Но все же решил поехать в Германию, чтобы врач вживую посмотрел. Я прилетел, он мне протестировал колено и сказал, что лучше сделать операцию: мол, ты профессиональный спортсмен, вдруг колено вылетит. Но когда он мне сказал про полгода, я, конечно, загрустил немного. Сделал операцию, потом начался долгий, нудный процесс восстановления», — рассказал он в Мадриде «Больше».

Голоден до игры

Таким образом, предполагалось, что теннисист пропустит весь грунтовый и травяной сезоны, а вернется на корт в лучшем случае в середине июля сразу после Уимблдона. Но в реальности он восстановился в два раза быстрее! Как же это произошло? Сам игрок очень хвалит физиотерапевта Иди, который раньше сотрудничал с канадцем Денисом Шаповаловым и россиянином Михаилом Южным. Восстановлением Карацева Иди занимался на ежедневной основе и перед «мастерсом» в Мадриде заявил теннисисту, что нога готова на 100 процентов. При этом сам игрок признался, что уже полтора месяца назад вновь вышел на корт. Как бы то ни было, в столице Испании для первого матча после травмы он сыграл очень достойно.

Марожан в прошлом году в Риме обыграл испанца Карлоса Алькараса, недавно дошел до четвертьфинала «мастерса» в Майами и входит в топ-40. Так что соперник в дебюте достался Аслану очень непростой. Тем не менее Карацев действовал так, словно и не было трех с половиной месяцев перерыва, — играл мощно, активно, агрессивно. Он просто обязан был забирать первый сет. При счете 6:5 вел на своей подаче 40:0, не реализовав тройной сетбол. Поэтому еще четырежды в этом гейме упустил шанс одним ударом выиграть партию. А на тай-брейке умудрился проиграть со счета 6:2.

Таким образом, он не реализовал 11 сетболов! После чего уступил и вторую партию на тай-брейке.

Фото Global Look Press

«На самом деле Фабиан в обеих партиях хорошо играл, но я ждал, что его в решающий момент зажмет, а в итоге меня зажало. И не сложилось. Я пытался играть каждый мяч и получать удовольствие», — заявил Карацев «Больше». Очевидно, победе помешало отсутствие игровой практики. При этом он действительно выглядел радостным, не скрывая довольной улыбки. Что и понятно, ведь он, похоже, превзошел собственные ожидания от этой игры. Сейчас, по признанию Аслана, он голоден до тенниса. В его ближайших планах — «мастерс» в Риме, турнир в Женеве и «Ролан Гаррос».

Не портит россиянину настроение даже ожидаемое падение в рейтинге. Он не защитил прошлогодний полуфинал в Мадриде, потеряет 366 очков и сейчас в live-рейтинге занимает только 86-е место (а начинал турнир 48-й ракеткой мира). С большой долей вероятности он вылетит с 29 апреля из топ-90. Но есть и позитив — до US Open ему надо защитить только 175 очков, а значит, при хорошей игре шансы вернуться в топ-50 относительно быстро не так и плохи. Главное, чтобы голод до игры и побед у Аслана в ближайшие месяцы не исчезал, а только возрастал.