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Сегодня, 17:37

Звереву снова предъявили обвинение в домашнем насилии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александр Зверев.
Фото Reuters

Прокуратура Берлина возбудила уголовное дело в отношении теннисиста Александра Зверева, сообщает RTL.

По информации источника, Зверева обвиняют в нанесении телесных повреждений его бывшей девушке Бренде Патеа. Спортсмен может заплатить штраф в размере 480 тысяч евро.

В 2020 году Звереву уже предъявляли обвинение в домашнем насилии. Тогдашняя девушка теннисиста Ольга Шарыпова заявила, что теннисист неоднократно бил ее во время их отношений, но расследование было прекращено.

Теннис
Александр Зверев (теннис)
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