Звереву снова предъявили обвинение в домашнем насилии

Прокуратура Берлина возбудила уголовное дело в отношении теннисиста Александра Зверева, сообщает RTL.

По информации источника, Зверева обвиняют в нанесении телесных повреждений его бывшей девушке Бренде Патеа. Спортсмен может заплатить штраф в размере 480 тысяч евро.

В 2020 году Звереву уже предъявляли обвинение в домашнем насилии. Тогдашняя девушка теннисиста Ольга Шарыпова заявила, что теннисист неоднократно бил ее во время их отношений, но расследование было прекращено.