Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 11:05

Зверев заявил, что устал от вопросов о своей текущей форме

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Немецкий теннисист Александр Зверев признался, что устал от постоянных вопросов о его текущей физической форме.

«Честно говоря, я устал от этого вопроса, потому что очень часто его получаю. Я думаю, что побеждать в турнирах такого уровня возможно, когда ты снова в своей лучшей форме, но в то же время я являюсь пятой ракеткой мира. Если честно, я не думаю, что ты показываешь плохой теннис, когда находишься на пятом месте в мире. Так что я на правильном пути. Я прохожу в более поздние стадии турниров. Считаю, что нужно демонстрировать стабильность, и в этом вся суть», — приводит слова Зверева Tennis World.

В 2022 году Зверев получил травму голеностопа на «Ролан Гаррос». После Открытого чемпионата Франции теннисист впервые в карьере поднялся на второе место в рейтинге, которое занимал до начала Открытого чемпионата США. После возвращения в тур немец выиграл два турнира — в Гамбурге и Чэнду. Всего на счету 26-летнего Зверева 23 титула на уровне ATP (из них 21 — в одиночном разряде).

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/ATP_Tennis/143864/alexander-zverev-sounds-off-on-question-that-is-starting-to-get-on-his-nerve/
Теннис
3
1
Читайте также
Тимоти Шаламе снялся в продолжении «Дюны»
Уровень загрязнения реки Сены значительно превышает норму накануне Олимпиады
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джокович — о матче с Музетти: «Я никого и ничего не боюсь»

Музетти — о встрече с Джоковичем: «Проиграю я или выиграю, в любом случае усвою какой-то урок»
Новости
RSS RSS
Все новости