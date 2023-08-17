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Сегодня, 21:31

Зверев заявил, что Алькарас дал ему план на победный матч с Медведевым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Немецкий теннисист Александр Зверев раскрыл секрет победы над третьей ракеткой мира, россиянином Даниилом Медведевым на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

«На прошлой неделе я играл в гольф с Карлосом Алькарасом в Торонто. На самом деле, он дал мне очень хороший план игры с Даниилом», — сказал Зверев в интервью Tennis Channel.

Медведев проиграл Звереву в третьем круге турнира серии «мастерс» в Цинциннати со счетом 4:6, 7:5, 4:6.

В четвертьфинале турнира ATP-1000 Зверев сыграет с победителем матча Маккензи Макдональд (США) — Адриан Маннарино (Франция).

Теннис
Даниил Медведев
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