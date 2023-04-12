Зверев в третьем круге турнира в Монте-Карло может сыграть с Медведевым
Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл Роберто Баутисту Агута (6:4, 6:4) во втором круге турнира в Монте-Карло.
В третьем круге немец сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия, 3) — Лоренцо Сонего (Италия, WC).
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 779 335 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Зверев (Германия, 13) — Роберто Баутиста Агут (Испания) — 6:4, 6:4
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