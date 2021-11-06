Зверев сыграет с Медведевым в полуфинале турнира в Париже

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал турнира в Париже. В двух сетах он периграл норвежца Каспера Рууда — 7:5, 6:4.

Следующим соперником Зверева будет россиянин Даниил Медведев.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 3 084 450 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Александр Зверев (Германия, 4) — Каспер Рууд (Норвегия, 6) — 7:5, 6:4