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Зверев сыграет с Медведевым в полуфинале турнира в Париже

01:26
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Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал турнира в Париже. В двух сетах он периграл норвежца Каспера Рууда — 7:5, 6:4.

Следующим соперником Зверева будет россиянин Даниил Медведев.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 3 084 450 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Александр Зверев (Германия, 4) — Каспер Рууд (Норвегия, 6) — 7:5, 6:4

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Евгений Козинов все материалы автора
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