Зверев сыграет с Медведевым в полуфинале турнира в Париже
01:26
Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал турнира в Париже. В двух сетах он периграл норвежца Каспера Рууда — 7:5, 6:4.
Следующим соперником Зверева будет россиянин Даниил Медведев.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 3 084 450 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Александр Зверев (Германия, 4) — Каспер Рууд (Норвегия, 6) — 7:5, 6:4
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