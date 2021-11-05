Тарпищев считает, что Медведеву нужно поставить Итоговый турнир в приоритет

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от победы Даниила Медведева в четвертьфинале турнира серии Masters в Париже над Юго Гастоном — 7:6 (9:7), 6:4.

«Гастон сыграл один из лучших матчей в своей жизни. Он попадал сумасшедшие мячи, отлично работал ногами. Под конец матча француз заставил Медведева играть почти в свой лучший теннис. Даниилу было непросто, против него играл не только хороший соперник, но и весь стадион. Болельщики радовались каждой ошибке нашего игрока. Хороший матч с точки психологии. Для Дани важно обрести спокойствие перед Итоговым турниром. Следующий соперник Медведева, скорее всего, будет Зверев. Это будет в любом случае тяжелый матч. Возможно, где-то нужно себя немного приберечь. Итоговый турнир, наверное, должен стоять в приоритете», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Следующий соперник россиянина определится в противостоянии Каспера Рууда и Александра Зверева.