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Медведев прокомментировал выход в полуфинал турнира в Париже

09:48
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Российский теннисист прокомментировал победу над французом Юго Гастоном (7:6 (9:7), 6:4) в четвертьфинале турнира в Париже.

«Я понимал, что мне нужно показать свой лучший теннис, потому что Гастон очень сильно выступает здесь. Атмосфера была, как на Кубке Дэвиса, а в первом сете произошло чудо, вот за что мы любим теннис. На одном из сетболов Юго подал в линию, я думал, что будет эйс. Я махнул рукой, получилось отбить мяч и попасть в корт, а затем выиграть сет. Это теннис», — приводит Tennis Majors слова Медведева.

В полуфинале турнира Медведев встретится с немцем Александром Зверевым.

Дополнительная информация:

https://www.tennismajors.com/atp/rolex-paris-masters-1000-atp/defending-champ-medvedev-sees-off-gaston-to-reach-paris-semi-final-511615.html

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Иван Торопцев все материалы автора
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