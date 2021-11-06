Медведев прокомментировал выход в полуфинал турнира в Париже

Российский теннисист прокомментировал победу над французом Юго Гастоном (7:6 (9:7), 6:4) в четвертьфинале турнира в Париже.

«Я понимал, что мне нужно показать свой лучший теннис, потому что Гастон очень сильно выступает здесь. Атмосфера была, как на Кубке Дэвиса, а в первом сете произошло чудо, вот за что мы любим теннис. На одном из сетболов Юго подал в линию, я думал, что будет эйс. Я махнул рукой, получилось отбить мяч и попасть в корт, а затем выиграть сет. Это теннис», — приводит Tennis Majors слова Медведева.

В полуфинале турнира Медведев встретится с немцем Александром Зверевым.