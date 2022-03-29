Синнер обыграл Кирьоса и вышел 1/4 финала турнира в Майами
Итальянский теннисист Янник Синнер в четвертом круге турнира «Мастерса» в Майами обыграл австралийца Ника Кирьоса.
Матч продолжался 1 час 39 минут и завершился со счетом 7:6 (7:3), 6:3.
Итальянец сделал 7 эйсов и четыре двойные ошибку. Австралией сделал 8 эйсов и пять двойных ошибок. Оба теннисиста не реализовали ни одного брейк-поинта.
Отметим, что после первого сета Кирьос был оштрафован на гейм из-за трех предупреждений по ходу матча.
В четвертьфинале турнира в Майами Синнер сыграет с победителем пары Франсиско Черундоло (Аргентина) — Фрэнсис Тиафо (США)
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 584 055 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Янник Синнер (Италия, 9) — Ник Кирьос (Австралия, WC) — 7:6 (7:3), 6:3