Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 22:01

Синнер обыграл Кирьоса и вышел 1/4 финала турнира в Майами

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Итальянский теннисист Янник Синнер в четвертом круге турнира «Мастерса» в Майами обыграл австралийца Ника Кирьоса.

Матч продолжался 1 час 39 минут и завершился со счетом 7:6 (7:3), 6:3.

Итальянец сделал 7 эйсов и четыре двойные ошибку. Австралией сделал 8 эйсов и пять двойных ошибок. Оба теннисиста не реализовали ни одного брейк-поинта.

Отметим, что после первого сета Кирьос был оштрафован на гейм из-за трех предупреждений по ходу матча.

В четвертьфинале турнира в Майами Синнер сыграет с победителем пары Франсиско Черундоло (Аргентина) — Фрэнсис Тиафо (США)

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Янник Синнер (Италия, 9) — Ник Кирьос (Австралия, WC) — 7:6 (7:3), 6:3

Теннис
Ник Кирьос
0
Читайте также
Что лучше всего есть в пост? 10 продуктов
Россию исключают из ФИФА? Все что известно на данный момент
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кирьоса оштрафовали на гейм в матче с Синнером на турнире в Майями

Зверев после турнира в Майами обойдет Надаля в рейтинге ATP и станет третьей ракеткой мира
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости