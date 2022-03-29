Синнер обыграл Кирьоса и вышел 1/4 финала турнира в Майами

Итальянский теннисист Янник Синнер в четвертом круге турнира «Мастерса» в Майами обыграл австралийца Ника Кирьоса.

Матч продолжался 1 час 39 минут и завершился со счетом 7:6 (7:3), 6:3.

Итальянец сделал 7 эйсов и четыре двойные ошибку. Австралией сделал 8 эйсов и пять двойных ошибок. Оба теннисиста не реализовали ни одного брейк-поинта.

Отметим, что после первого сета Кирьос был оштрафован на гейм из-за трех предупреждений по ходу матча.

В четвертьфинале турнира в Майами Синнер сыграет с победителем пары Франсиско Черундоло (Аргентина) — Фрэнсис Тиафо (США)

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Янник Синнер (Италия, 9) — Ник Кирьос (Австралия, WC) — 7:6 (7:3), 6:3