Зверев поднялся на четвертую строчку рейтинга ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг игроков.

Первая тройка осталась без изменений: лидирует серб Новак Джокович, на второй строчке россиянин Даниил Медведев, третий — Стефанос Циципас из Греции. Немецкий теннисист Александр Зверев, победивший на турнире в Цинциннати, поднялся на четвертое место, опередив испанца Рафаэля Надаля.

Рейтинг ATP:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 113 очков.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9980.

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 8350.

4 (5). Александр Зверев (Германия) — 8240.

5 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 7815.

6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 6995.

7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 6400.

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 5533.

9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) — 4125.

10 (10). Денис Шаповалов (Канада) — 3580.

24 (25). Аслан Карацев (Россия) — 2224.

28 (30). Карен Хачанов (Россия) — 2010.