Зверев прокомментировал победу в финале турнира в Цинциннати против Рублева

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу в финале турнира в Цинциннати в матче против россиянина Андрея Рублева. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3.

«Я неплохо выступал и не стал устраивать большой праздник после своей победы, так как знаю, что чувствует Андрей. Мы были лучшими друзьями с 11 лет, и я знаю, что он добивается своей первой победы на «Мастерсе». Думаю, это произойдет очень скоро», — цитирует Зверева пресс-служба ATP.

Открытый чемпионат США состоится с 30 августа по 12 сентября.