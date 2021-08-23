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Зверев прокомментировал победу в финале турнира в Цинциннати против Рублева

08:57
Александр Зверев и Андрей Рублев. Фото USA Today Sports
Александр Зверев и Андрей Рублев. Фото USA Today Sports
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Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу в финале турнира в Цинциннати в матче против россиянина Андрея Рублева. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3.

«Я неплохо выступал и не стал устраивать большой праздник после своей победы, так как знаю, что чувствует Андрей. Мы были лучшими друзьями с 11 лет, и я знаю, что он добивается своей первой победы на «Мастерсе». Думаю, это произойдет очень скоро», — цитирует Зверева пресс-служба ATP.

Открытый чемпионат США состоится с 30 августа по 12 сентября.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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