Зверев прокомментировал победу в финале турнира в Цинциннати против Рублева
08:57
Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу в финале турнира в Цинциннати в матче против россиянина Андрея Рублева. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3.
«Я неплохо выступал и не стал устраивать большой праздник после своей победы, так как знаю, что чувствует Андрей. Мы были лучшими друзьями с 11 лет, и я знаю, что он добивается своей первой победы на «Мастерсе». Думаю, это произойдет очень скоро», — цитирует Зверева пресс-служба ATP.
Открытый чемпионат США состоится с 30 августа по 12 сентября.
Читайте также
Скандал в матче «Ницца» — «Марсель»: болельщики подрались с игроками, тренер набросился на соперника
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю